Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 2 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 602 liradan işlem görüyor. İşte 2 Mart Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu? Gram altın, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üstünde 7 bin 435 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 602 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 2 Mart altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 52 bin 870 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 5 bin 377 dolardan işlem görüyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 2 Mart altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 2 Mart altın fiyatları 3

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 2 Mart altın fiyatları 4

İran'a yönelik saldırı başlatılması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla güvenli liman varlıklara olan talep arttı. Bu durum ABD tahvil faizlerinde gerilemeye, altın fiyatlarında ise yükselişlere neden oldu.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.600,99
7.601,90
% 2.23
09:36
Ons Altın / TL
236.571,78
236.753,16
% 2.33
09:51
Ons Altın / USD
5.382,05
5.382,76
% 2.25
09:51
Çeyrek Altın
12.161,59
12.429,10
% 2.23
09:36
Yarım Altın
24.246,97
24.858,01
% 2.23
09:36
Ziynet Altın
48.646,36
49.564,37
% 2.23
09:36
Cumhuriyet Altını
51.947,00
52.732,00
% 5.44
13:38
Canlı Skor
