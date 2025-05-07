Gram altının göreceği rakam... Tarih vererek açıkladı! 4000 TL altı için net konuştu 'Vatandaş kararını vermeli'

Altında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın tahmini ne? Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmışken bir yandan da Hindistan ve Pakistan cephesinde kritik gelişmelerin yaşanmasıyla gözler yeniden altın fiyatlarına ve altında beklenen hareketlere çevrildi. Küresel gelişmelerin direkt olarak etki ettiği altınla ilgili uzman isimden gram altın için kritik tahminler geldi.

"SENE SONU 4750 TL CİVARI GRAM ALTIN TAHMİNİMİZ VAR"

TGRT Haber yayınında altına ilişkin beklentisi sorulan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan söyleyeyim aslında tahminimi. 4750 TL civarında sene sonu bir gram altın tahminimiz var. Ancak gelinen süreçte ABD'nin ve Trump'ın politikalarla beraber altının şekillendiğini görüyoruz. Yani Trump göreve geldiği günden itibaren Kanada'yı 51. vilayet yapacağını, yine Gronland'a el koyacağını, hatta gerekirse askeri müdahale yapacağını, Avrupa Birliği'nin kendilerini soyduğunu, Çin'le yapılan ticaretin sürdürülemez olduğunu, Rus Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceği gibi aslında ekonomik salvolarda bulundu. Ama burada gelinen süreçte Trump diyor ki Çin diyor bana ihtiyacı var. Yani benim pazarıma Çin'in ihtiyacı var. Çin'in malını ben almazsam başka bir dünya ülkesi alamaz diyor ve bütün ülkelere fahiş bir şekilde tarifeler getirdi. Yani uygulanamaz tarifeler var burada. Ve o tarifelerden kısmi olarak geri geldi.

Şimdi burada konuşan Amerikan başkanı olduğu için Trump'tan ziyade ki Trump'ın son Vatikan'da işte Papa'nın ölümüyle birlikte kendisini yapay zekayla beraber bir Papa kostümünü giydiğini gördük. Bunu sosyal medyasından paylaştı. Renkli bir kişilik. Ama burada Trump'ın en baştan söylediğimiz gibi siyasi olarak ne yapacağı belli değil ama ekonomik olarak ne yapacağı çok belli. Trump diyor ki ben Amerika'nın haklarını koruyacağım diyor. Cari açık veriyorum şu anda döviz basmaktan başka çarem yok ama bu sürdürülemez. O yüzden Avrupa Birliği'ne diyor ki beni soydunuz. Ukrayna'ya diyor ki Rusya'ya savaşı bitiririm ama nadir toprak elementlerini ben çıkaracağım diyor ve Ukrayna'yla anlaşma yaptı.

Şimdi Trump'ın söylemine göre 25 tane ülkeyle şu anda hemen imzalama yapabilirlerdi, tarife konusunda anlaşma. Ve Çin devlet başkanı ve yakındaki kişiler Amerika Birleşik Devletleri ile iletişime geçtiğini söylüyor. Tam tersi Çin devlet yetkileri de herhangi bir iletişime geçmediklerini söylüyor. Aslında bu kargaşa belirsizliği ne çözecek? Trump bir esnaf olduğu için aslında elini yükseltti ve orta bir yolda buluşacaklar.

Altın da buradaki kaos ve kargaşayla birlikte rekorlar kırdı. Buradaki altının bu rekorlar kırmasıyla 3500 dolarda ons başına burada bir değeri görmesiyle birlikte biz 4500 geçen gram altını gördük. Tabii burada yüksek seviyede geldiğinde tüm dünya ülkelerindeki ve vatandaşlarımızda olduğu gibi yüksek seviyeden alan vatandaşlarımız oldu. Ama altın bir düzeltme yaptı. Buradan yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın yükseldiğinde satmalı, düştüğünde almalı. Peki ne olacak?

"VATANDAŞ ŞUNUN KARARINI VERMELİ..."

Şu anda Çin'le Amerika arasındaki bu kara bulutların dağılmasıyla birlikte her ne kadar Hindistan'la Pakistan savaşı olsa bile işte orada göstermelik bir kıvılcım ateşinin olduğu daha sonra bunun yatıştırılacağı beklentisiyle birlikte altın fiyatları geriledi. Şimdi şu anda işte altın fiyatları gram altında 4150 TL ile 4250 TL arasında seyrediyor. Şimdi burada vatandaş şunun kararını vermeli; benim altın borcum var mı? Biz tabii düğünlerimizde altın takmaya da alışığız. Düğünümüz var mı? Yine aynı şekilde tasarruf yapabileceğim imkanım ne kadar? Bunların tamamına bakmalı.

"4000 TL'NİN ALTINA DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORUM"

Burada kendi ekonomisine göre 4500'lerden 4200'lere kadar geri geldiğinde kademeli bir şekilde alım fırsatıdır. Evet buradan bir miktar düzeltme yapabilir mi? Ben geri planda 4000 TL'nin altına düşeceğini tahmin etmiyorum altının. Çünkü gerilim ve riskler bir hayli artıyor"