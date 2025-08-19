FİNANS

Gram altının göreceği rakamı verdi! 5 bin TL ve 6 bin TL için net konuştu

Altın fiyatları küresel gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Gram altın ve ons altın güne yükselişle başlarken bir süredir de dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altındaki her hareketle beraber altın yatırımcısı yıl sonu hangi rakamların görüleceğini araştırılıyor. Finans analisti İslam Memiş yıl sonu '5000 TL' ihtimalini değerlendirdi ve 2026 için net rakam verdi. İşte altın yorum ve tahminleri...

Hande Dağ

Altın fiyatları son durum ne? Gram altın güne yükseliş hareketiyle başlarken küresel piyasalarda hem Trump - Zelenskiy görüşmesi hem de Fed'in faiz kararına dair beklentiler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Yıl sonu ve 2026 gram altın tahmini ne kadar? Uzman isimden altının seyrine dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. İşte güncel altın fiyatları ve uzman ismin altın yorumu...

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

TGRT Haber yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yatay ve sakin seyir devam ediyor. Son iki haftadır özellikle Amerika'nın yapmış olduğu bu barış görüşmelerinin bir kırılmasını bekliyor piyasalar ama temkinli bekleyiş halen devam ediyor. Şu an itibarıyla gram altın 4415 TL yurt içi piyasalarda serbest piyasalarda. Uluslararası piyasalarda ons altın 3338 dolar seviyesinde. Yine aşağıda 3305 dolar seviyesini teknik olarak destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 3368 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanan bir trend bekliyoruz. Ancak asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte yine yılın son düşüşü olarak da böyle bir alım fırsatı olarak da gram altın tarafında 4 bin 350 lira veya 4 bin 370 lira seviyelerini görebiliriz. O yüzden bir yandan yaz rehaveti bitiyor piyasalarda. Diğer yandan da hem jeopolitik anlamda hem de dış politika anlamında yeni bir senaryo piyasalar için fiyatlanacak.

"YATIRIMCININ YAZ REHAVETİNDEN YAVAŞ YAVAŞ ÇIKMASI GEREKİYOR"

O yüzden şimdi yatırımcının da yaz rehavetinden yavaş yavaş çıkması gerekiyor. Artık tatil yavaş yavaş bitiyor ve iki haftalık süreç içerisinde piyasalarda yeni hikayeler oluşacak. Tabii ki her ne kadar dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşı bitecek mi, görüşmeler nasıl geçecek tarafında olsa da sessizce Ortadoğu'da İsrail'in yapmış olduğu hamleler veya işgal planının bir noktada hazır olduğunu da ben özellikle belirtmek isterim. Yine jeopolitik gerilim Ortadoğu tarafında yine yüksek kalmaya devam edecek gibi duruyor.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA 5 BİN TL OLUR MU?

Ben yıllık öngörümü sık sık ifade ediyorum. Yıllık bazda 4 bin 500 lira seviyesi. Benim nazarımda 5 bin lira seviyesi şu anki koşullarda yok. Yani öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa tekrar yorumlarız. Ama şu anda 4 bin 500 lira seviyesi benim zirve seviyesi olarak not yazdığım bir seviye. Ons altın tarafında bir geri çekilme ama dolar TL kuru gram altında destekleyeceği için yine 4 bin 500 lira seviyesinin ben yine geçilme ihtimalinin zor olduğunu söyleyebilirim.

"2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDEKİ HEDEFİM 6000 LİRA SEVİYESİ"

Ama bir jeopolitik gerilim tekrar dünyada farklı algılanırsa, bölgesel bir savaşa tekrar gidilirse, İsrail veya Amerika tekrar İran'a saldırırsa gibi birçok konu başlıkları yine masada durmaya devam ediyor tabii ki. Ama bugünkü koşulları değerlendirmek gerekiyor ve ons altın tarafındaki geri çekilmeler gram altını biraz daha frenleyebilir. Benim nazarımda gram altın tarafında 4 bin 500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altın tarafında da 3500 dolar seviyesi pik seviyesi. Ama 2026 yılındaki hikayemiz farklı. 2026 yılında özellikle 2026 yılının ilk çeyreğindeki hedefim 6000 lira seviyesi. Bunu da Nisan ayında kamuoyuna açıkladığımı anımsatmak isterim"

19 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.35 itibarıyla 4387 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.36 itibarıyla 7174 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.36 itibarıyla 14 bin 348 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.46 itibarıyla 29 bin 470 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 12.46 itibarıyla 71 bin 798 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.393,70
4.394,20
% 0.31
13:10
Ons Altın / TL
136.738,84
136.760,36
% 0.37
13:25
Ons Altın / USD
3.344,00
3.344,33
% 0.34
13:25
Çeyrek Altın
7.029,92
7.184,51
% 0.31
13:10
Yarım Altın
14.015,90
14.369,03
% 0.31
13:10
Ziynet Altın
28.119,67
28.650,17
% 0.31
13:10
Cumhuriyet Altını
29.247,00
29.689,00
% 0.05
12:59
