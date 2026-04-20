İşte çeyrek altın fiyatı! Gramda düşüş: 20 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 907 liradan işlem görüyor. Çeyrek altındaki son durum ise merak ediliyor…

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilim, yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapandığına yönelik haberle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle dolara olan talebin artması ve artan enflasyonist endişeler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.909,94
6.910,83
% -0.8
11:19
Ons Altın / TL
215.004,10
215.033,16
% -0.74
11:34
Ons Altın / USD
4.790,27
4.790,82
% -0.82
11:34
Çeyrek Altın
11.055,90
11.299,21
% -0.8
11:19
Yarım Altın
22.042,70
22.598,42
% -0.8
11:19
Ziynet Altın
44.223,59
45.058,62
% -0.8
11:19
Cumhuriyet Altını
46.060,00
46.754,00
% -1.14
12:58
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

