FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Kıymetli madenlerde yeni paradigma

Altın ve gümüş, yatırımcıların gözünde artık yalnızca bir riskten korunma enstrümanı değil. Jeopolitik dalgalanmalarla şekillenen bu yeni dönemde, portföylerin stratejik bileşeni haline geliyor.

Kıymetli madenlerde yeni paradigma

Kıymetli madenlerdeki fiyat artışları son iki yıldır dikkat çekse de, bu varlık sınıfı hisse senetleriyle düşük korelasyona sahip olması ve kriz dönemlerinde portföyleri koruma özelliğiyle uzun süredir profesyonel yatırımcıların portföylerinde kendine yer buluyordu. Artan jeopolitik riskler ve güvenli rezerv varlık arayışları, kıymetli maden fiyatlamalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Artık fiyatlar, geleneksel piyasa dinamiklerinden bağımsız biçimde güçlü talep etkisiyle yön buluyor. Dalgalanmalar kaçınılmaz olsa da, kriz dönemlerindeki ters yönlü hareketleriyle bu varlık sınıfı portföylerde yer almayı hak ediyor - ancak sınırlı ağırlıklarla.

Tarihsel veriler, hisse piyasalarının zayıf seyrettiği dönemlerde altının pozitif performans gösterdiğini teyit ediyor. Örneğin 2008’de Borsa İstanbul %52 gerilerken, altın %38 değer kazandı; 2018’de hisse piyasası %21 düşerken altın %37 arttı. Bu kazançların önemli bölümü döviz kuru hareketlerinden kaynaklansa da, ons altındaki artış da anlamlı katkı sağladı. Böylece tarihsel olarak altın, hem kur şoklarına hem de hisse piyasası risklerine karşı etkili bir koruma sundu.

Küresel ölçekte de benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. 11 Eylül saldırıları, 2008 küresel kriz ve Brexit süreci gibi dönemlerde hisse piyasaları düşerken kıymetli madenler yükselerek güçlü bir koruma aracı olduklarını kanıtladı.

Kıymetli madenlerde yeni paradigma 1

Altın, hisse piyasasıyla günlük bazda en yüksek ters korelasyona sahip kıymetli metaldir. Verilere göre, altın yükseliş dönemlerinde BIST 100 endeksiyle yalnızca %25, düşüşlerde ise %19 oranında aynı yönde hareket ediyor.

Kıymetli madenlerin kendi içindeki volatilite farkları da dikkat çekici. Gümüş, altına göre çok daha dalgalı bir seyir izlerken paladyum en yüksek volatiliteye sahip olan maden olarak karşımıza çıkıyor. Tarihsel olarak altın ve gümüş fiyatları günlerin yaklaşık %80’inde aynı yönde hareket ediyor ancak yükselişlerde gümüş daha fazla yükselirken, düşüşlerde altın daha sınırlı geriliyor. Bu nedenle, yükseliş beklentisi güçlü dönemlerde portföylerde gümüşe; belirsizlik dönemlerinde ise altına ağırlık vermek daha dengeli bir yaklaşım olabilir. Yeni dönemde bu ilişkinin sürüp sürmeyeceği, yatırımcı davranışlarındaki değişime bağlı olacak.

Portföylere kıymetli maden eklendiğinde risk-getiri dengesinde de iyileşme görülür. Sharpe oranı, tüm risk gruplarında yukarı yönlü bir iyileşme gösterir. %5 civarında bir kıymetli maden payı bile portföyün riske göre olan getirisini artırabilir (Sharpe oranı, portföyün getirisini riskle karşılaştırır; yüksek getiri eğer yüksek riskle sağlanmışsa oran düşer ve getirinin sürdürülebilirliği sorgulanır).

Son iki yılda ise artan jeopolitik riskler, rezerv varlık talebi kıymetli madenlerde tarihte nadir görülen yükselişlere yol açtı. Artık altın ve diğer kıymetli madenlerin fiyatları eskisi gibi sadece risksiz getiri, dolar endeksi veya hisse piyasasıyla değil; jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışıyla şekilleniyor. Bu paradigma değişimi, kıymetli madenlerin gelecekte hangi dinamiklerle fiyatlanacağına dair belirsizlikleri artırıyor.

Kıymetli madenlerde yeni paradigma 2

Bu kapsamda, Türkiye’de ilk ve tek olarak gram altın bazında yatırım yapılabilen Altın Katılım Fonu (KZL), 60 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fon, 21.10.2025 tarihli TEFAS verilerine göre son bir yılda TL bazında yaklaşık %98,31 getiri sağlayarak, altın yatırımının portföylerdeki tamamlayıcı rolünü bir kez daha ortaya koydu. KZL Fonu yatırımcısına altın bazında getiri sunarken, altın yatırımlarında stopajın altın bazlı kazanç üzerinden ödenmesi sayesinde stopaj avantajı da elde ediyor. Böylece yatırımcılar, Kuveyt Türk Katılım Bankası hesaplarında bulunan gram altınlarını KZL Fonunda etkin bir biçimde değerlendirebiliyor. KZL Fonuna TL bazında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise tüm bankalar aracılığıyla fona ulaşabiliyor.

Kuveyt Türk Portföy, kıymetli madenler fon ailesi uzman ekiplerin yönetimiyle altın ve gümüş’e yatırım imkanı sağlıyor. Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu (KGM) gümüş fiyat hareketlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için alternatif bir araç sunarken Kıymetli Madenler Katılım Fonu (KUT) ise altın ve gümüşe tek bir fonda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir seçenek sağlıyor.

Sonuç olarak, kıymetli madenler şoklara karşı koruma sağlayarak anlamlı bir yatırım sınıfı olmayı sürdürüyor. Portföylerde küçük oranlarda yer almaları bile toplam getiriyi riske göre iyileştiriyor. Altın, yeni dönemde yalnızca bir “koruma aracı” değil, aynı zamanda getirisiyle de dikkat çeken bir varlık haline geldi. Ancak uzun vadeli portföylerin omurgası, büyüme potansiyeli yüksek hisseler ve düşük riskli sabit getirili araçlar olmayı sürdürmeli.

Kuveyt Türk Portföy
Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Bayram Veli Salur. CFA

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ambargo kararını açıkladı! Türkiye'de 600'den fazla şubesi varABD ambargo kararını açıkladı! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
Altın için 'Tren son durağa yaklaşıyor' yorumu! 'Vatandaşın bilmediği bir konu var' Altın için 'Tren son durağa yaklaşıyor' yorumu! 'Vatandaşın bilmediği bir konu var'

Anahtar Kelimeler:
reklam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.