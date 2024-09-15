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Kritik haftaya giriyoruz... Bu yıl altın yılı olacak! Yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.09.2024 09:30
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Piyasadaki fiyat dalgalanmalarına rağmen altın uzun vadede yatırımcısına sağladığı yüksek getiri ve istikrarlı seyir ile güvenli liman olmaya devam ediyor. Art arda kırdığı rekorları ile takip edilen altının önümüzdeki dönemde nasıl bir döngü izleyeceği ise merak konusu.

Eylül ayında dünyanın önde gelen merkez bankalarından faiz indirimi kararı beklenirken altının nasıl bir hareketlilik oluşturacağı ise merak konusu. Ons altının 2.530 doları aşmada zorlanan hali ise merkez bankalarının faiz indirimi kararı açıklaması halinde 3 bin doları göreceği tahmini var.

Milliyet'in yazarı Zeynep Aktaş'ın yazısında göre, piyasadaki fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadede sağladığı yüksek getiri ve istikrarlı seyri, altını yatırımcılar nezdinde güçlü kılıyor. Haftalık ve aylık bazda öne çıkan altın merkez bankalarının faiz indirim sürecinde daha fazla gündemde olacak.
Altının onsunda önümüzdeki dönemde hedef 3.000 dolar olacak. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da yatırımcıların altını daha fazla tercih ettiklerini görmeye devam edeceğiz. Haftalık bazda bakıldığında da getiriler bunu işaret ediyor.

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KIYMETLİ MADENLER EN ÇOK GETİRİYİ SAĞLADI

9 Eylül haftasında, hisse senedi ve karma fonların baskı altında kaldığı bir haftayı geride bıraktık. Fonlar arasında en yüksek getiriyi yüzde 1,99 ile kıymetli maden fonları sağlarken, hisse senedi fonları yüzde 1,18’lik kayıpla olumsuz performans gösterdi. Karma ve değişken fonlar yüzde 0,04 gibi çok sınırlı bir artış gösterirken, para piyasası fonları yüzde 0,94 getiri ile dengeli bir getiri sundu.
Yatırım fonları ağırlıklı olarak banka, perakende ticaret ve ulaştırma hisselerini tutuyor. En az dört fonda bulunan ağırlığı yüzde 4’ten fazla hisse senetlerinin listesi şöyle: Perakende ticarette Bim Mağazalar, bankalarda Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve İş C. Ulaştırma sektöründe ise Pegasus bulunuyor.

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CUMHURİYET ALTINININ GETİRİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son bir aylık getiriler incelendiğinde yatırım fonlarında kıymetli madenler öne çıktı. Bu fonlar yüzde 8,36 ile en yüksek getiriyi sağlarken yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Para piyasası fonları yüzde 4,50 getiri ile ikinci sırada yer aldı. Katılım fonları ise yüzde 3,32’lik bir getiri sağlamış bulunuyor. Hisse senedi fonları, yüzde 10,37’lik kayıpla son bir ayda en çok değer kaybeden fon oldu.
Diğer taraftan, serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 5,16’lık aylık getiriyle dikkat çekiyor. Euro/TL yüzde 2,03, dolar/TL ise yüzde 1,18’lik değer artışı gerçekleştirdi. BIST 100 Endeksi ise yüzde 2,37’lik bir düşüşle olumsuz performans sergiledi.

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BU HAFTA BİZİ NELER BEKLİYOR?

16 Eylül 2024 haftası, ekonomi gündemi birçok önemli veriyle dolu olacak. Pazartesi günü Türkiye’nin hizmet üretim ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksleri açıklanacak. Salı günü konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksi verileri öne çıkıyor. Aynı gün Avrupa’dan ZEW Ekonomik Hissiyat raporu gelirken, ABD’den perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri dikkatle takip edilecek.
Çarşamba günü, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden tüketici fiyat endeksleri açıklanırken, ABD’den FED’in faiz kararı bekleniyor. Perşembe günü TCMB’nin uluslararası yatırım pozisyonu ve faiz kararı kritik bir yer tutuyor. Haftanın son iş gününde Japonya’nın TÜFE verisi ve Türkiye’nin tarımsal girdi fiyat endeksi açıklanacak. Aynı gün Euro Bölgesi’nden üretici fiyat endeksi ve tüketici güveni, Türkiye’den ise merkezi hükümet borç stoku verileri takip edilecek.

AVRUPA'DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerini karşılayarak faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez 25 baz puan düşürdü. Euro bölgesindeki enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik büyümenin zayıflaması, bu kararı etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldı. ECB, önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi yapabileceğine dair sinyal vererek, ekonomik destek sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimlerinin veri odaklı olacağını ve önceden belirlenmiş bir yol haritası izlenmediğini vurguladı. Yeni ekonomik tahminler, enflasyonun 2025’te yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörürken, ekonomik büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi. Bu gelişmeler, ECB’nin esnek para politikası yaklaşımını sürdürerek, değişen ekonomik koşullara uyum sağlama kararlılığını ortaya koyuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
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Gram Altın
2.808,97
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% 0.78
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Ons Altın / TL
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87.498,42
% 0.89
23:59
Ons Altın / USD
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2.578,36
% 0.75
23:59
Çeyrek Altın
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% 0.78
23:59
Yarım Altın
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% 0.78
23:59
Ziynet Altın
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% 0.78
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Anahtar Kelimeler:
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