FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Haftalığını almak için hesap açtı, 250 yıl hapis istemiyle yargılanıyor!

Haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabı, iddiaya göre dolandırıcılıkta kullanıldı. 17 ayrı soruşturmayla karşı karşıya kalan 20 yaşındaki genç, 250 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 4 aydır cezaevinde bulunuyor.

Haftalığını almak için hesap açtı, 250 yıl hapis istemiyle yargılanıyor!
Aleyna Türkmen

Hatay'da bir marangozhanede çalışan 20 yaşındaki Abdurrahman Evli, iddiaya göre haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle kendisini ağır bir hukuki sürecin içinde buldu. 27 farklı dolandırıcılık olayına adı karışan genç, 250 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 4 aydır cezaevinde bulunuyor.

Evli'nin, çalıştığı marangozhanede haftalığını alabilmek amacıyla ustasının yeğenine mobil bankacılık üzerinden banka hesabı açtırdığı belirtildi. Ancak iddiaya göre genç adına açılan hesabın IBAN numarası başka kişilerin eline geçti ve dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

Haftalığını almak için hesap açtı, 250 yıl hapis istemiyle yargılanıyor! 1

BANKA HESABI 17 SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Abdurrahman Evli'nin IBAN numarasının bazı bungalov, otel ve araç kiralama işlemlerinde dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda genç hakkında 17 ayrı soruşturma açıldı. 250 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Evli, 4 aydır cezaevinde bulunuyor.

Oğlunun cezaevine girmesiyle zor günler geçiren anne Hatice Evli, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Beş yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa bağımlı hale gelen anne, oğlunun da cezaevinde bulunmasının kendisini daha da yıprattığını belirtti.

Haftalığını almak için hesap açtı, 250 yıl hapis istemiyle yargılanıyor! 2

ANNE VE BABASINDAN OĞULLARINA KAVUŞMA ÇAĞRISI

Oğlunun yaşananlarda arkadaşının kurbanı olduğunu savunan anne Evli, "Arkadaş kurbanı oldu. O şu an dışarıda geziyor. Ama benim oğlum 4 aydır yatıyor." dedi.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren anne, "Gece gündüz ağlamaktan artık çöktüm." ifadelerini kullandı. Oğlunun başına gelenlerin kendisini yeniden zor bir sürece sürüklediğini belirten Hatice Evli, "Abdurrahman'ın da böyle olması beni 5 yıl daha geriye attı." diye konuştu.

Baba Evli ise oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, "Benim oğlumun kanına girdi. Tek ricam çocuğumun annesine kavuşması." ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'e konuşan aile, yaklaşık 4 aydır cezaevinde bulunan oğullarına kavuşacakları günü bekliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti
Vodafone, 2 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!Vodafone, 2 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık IBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Fon soruşturmasında 2 üst düzey isim daha tutuklandı!

Fon soruşturmasında 2 üst düzey isim daha tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.