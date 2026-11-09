Haftalığını almak için hesap açtı, 250 yıl hapis istemiyle yargılanıyor!

Hatay'da bir marangozhanede çalışan 20 yaşındaki Abdurrahman Evli, iddiaya göre haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle kendisini ağır bir hukuki sürecin içinde buldu. 27 farklı dolandırıcılık olayına adı karışan genç, 250 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken 4 aydır cezaevinde bulunuyor.

Evli'nin, çalıştığı marangozhanede haftalığını alabilmek amacıyla ustasının yeğenine mobil bankacılık üzerinden banka hesabı açtırdığı belirtildi. Ancak iddiaya göre genç adına açılan hesabın IBAN numarası başka kişilerin eline geçti ve dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

BANKA HESABI 17 SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Abdurrahman Evli'nin IBAN numarasının bazı bungalov, otel ve araç kiralama işlemlerinde dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda genç hakkında 17 ayrı soruşturma açıldı. 250 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Evli, 4 aydır cezaevinde bulunuyor.

Oğlunun cezaevine girmesiyle zor günler geçiren anne Hatice Evli, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Beş yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa bağımlı hale gelen anne, oğlunun da cezaevinde bulunmasının kendisini daha da yıprattığını belirtti.

ANNE VE BABASINDAN OĞULLARINA KAVUŞMA ÇAĞRISI

Oğlunun yaşananlarda arkadaşının kurbanı olduğunu savunan anne Evli, "Arkadaş kurbanı oldu. O şu an dışarıda geziyor. Ama benim oğlum 4 aydır yatıyor." dedi.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren anne, "Gece gündüz ağlamaktan artık çöktüm." ifadelerini kullandı. Oğlunun başına gelenlerin kendisini yeniden zor bir sürece sürüklediğini belirten Hatice Evli, "Abdurrahman'ın da böyle olması beni 5 yıl daha geriye attı." diye konuştu.

Baba Evli ise oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, "Benim oğlumun kanına girdi. Tek ricam çocuğumun annesine kavuşması." ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'e konuşan aile, yaklaşık 4 aydır cezaevinde bulunan oğullarına kavuşacakları günü bekliyor.