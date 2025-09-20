FİNANS

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var 'Altın bozdurmaya geliyorlar' 250 TL'den başlıyor 'Ayırt edilemiyor'

Yatırım aracı olmasının yanı sıra Türk kültüründe önemli bir yeri olan altının yükselen fiyatı gösterişinden ödün vermek istemeyenleri altın kaplama imitasyon takılara yöneltti. Piyasada altın kemerden hasır setlere, ajda bileziklerden akıtma kolyelerine pek çok kuyum ürününün tıpatıp benzeri bulunuyor. Altın kaplama takı üreticisi Mehmet Yağıcı, "Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor" dedi.

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var 'Altın bozdurmaya geliyorlar' 250 TL'den başlıyor 'Ayırt edilemiyor'

Yatırımın güvenli limanı olarak bilinen altın gün geçtikçe rekor tazelerken, Türk kültürünün önemli parçası olan altın takıların fiyatları da artıyor. Gelinlere takılan takılar ailelerin gelir durumuna göre değişiyor, imkanı elverenler geline hasır işleme, akıtma, mesh örgü, tabut bileklik gibi gösterişli ve ağır takılar, metrelerce zincir, beşibiryerde, hatta altın kemer takıyor.

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 1

GELİNE İMİTASYON TAKIYORLAR

Ajda ve müjde bilezikler ise son yıllarda özellikle genç kızlar tarafından satın alınıyor, kimisi bunu yatırım aracı olarak bileğinde taşıyor. Maddi durumu elvermediği halde düğün ve nikah merasimine katılan yakınlarına gösteriş yapmak isteyen aileler, gelinleri gerçek değeri milyonları bulan takıların birebir benzeri olan imitasyonlarıyla donatıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK POPÜLER

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 2

Bazı sosyal medya fenomenleri de bu imitasyon takıları kullanarak, takipçilerine maddi durumları çok iyiymiş algısı yaratıyor. Düğününde takılan gerçek altınları ihtiyaç dolayısıyla bozdurup yakınlarının bu durumdan haberi olmasını istemeyenler ise aynı takıların sahtelerini satın alarak gittikleri ortamlarda boy gösteriyor.

İstanbul'da altın denince akla ilk gelen yer olan Kapalıçarşı çevresinde imitasyon takıların satışının yapıldığı çok sayıda mağazadan birinin sahibi Mehmet Yağıcı, bu takılara olan talebin nedenlerini anlattı.

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 3

"TEK FARK ALTIN OLMAMASI"

Yağıcı, asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu, pandemi sürecinden sonra altın fiyatlarının arttığını, bununla birlikte altın kaplama takılara rağbetin arttığını söyledi.

Oluklu altın ajda bileziklerin kuyumcularda 45-50 bin lira bandında satıldığını, kendilerinin çelik ve bakırdan ürettikleri altın kaplama ajda bileziklerinin ise 250-300 lira civarında satışa sunulduğunu aktaran Yağıcı, "Tek farkı ham maddesinin altın değil, farklı materyaller olması" dedi.

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 4

DÜĞÜN YAPACAKLAR TERCİH EDİYOR

Yağıcı, sosyal medya fenomenlerine de imitasyon takı gönderdiklerini anlatarak, şu sözleri kullandı:

"Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor, eşleriyle birlikte geliyorlar. Maddi güçleri yetmediği için 2-3 tane gerçek aldıysa yanına 2-3 tane de altın kaplama bilezik alıyorlar. Böylece eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar"

Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı roman düğünlerine katılan müşterilerinin de olduğunu belirten Yağıcı, "Romanlarımızın takılara ayrı bir sevdaları var. Bir iki tane değil, böyle 7-8 tane takı takmayı seviyorlar. Devamlı müşterilerimiz var, takılarını bizden temin ediyorlar" diye konuştu.

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 5

İŞÇİLİĞİ KUYUMCU İŞÇİLİĞİ İLE AYNI

Yağıcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Altını, bileziği, kemeri, gerdanlığı olsun bizim geleneğimizde olan bir şey ve vazgeçemiyoruz altından. Altının gramı da her geçen gün artıyor. Bu takılar, gerçek altının yerine hem daha uygun fiyatlı oluyor hem de takan mutlu oluyor. Gün içerisinde turistler ve yerli vatandaşlarımız geliyor. Altın bozdurmaya gelen amcalarımız, dolar, avro almaya gelen, kuru sormaya gelen vatandaşlarımız var. Bu bizi güldürüyor ama biz tabii ki her zaman bunu burasının kuyumcu değil, altın kaplama ve bijuteri ürünler sattığımızı belirtiyoruz.

Hem genç hem de orta yaştaki müşterilerimizin en çok aldığı ürün ajda ve CNC model takılarımız. Hemen hemen her gün perakende olarak yüzlercesini satıyoruz. Altın kemerler kuyumcuda ortalama olarak 1,5 milyon lira bandında, bizde 1200-1300 lira arasında. Ürünlerde farklı farklı işçiliklerimiz mevcut. Kuyumcu kökenli olduğumuz için birebir aynı takıları üretiyoruz. İşçiliği de kuyumcu işçiliğiyle aynı, tek farkı ham maddesinin farklı olması."

Kuyumcu zannediyorlar değil! Tek farkı var Altın bozdurmaya geliyorlar 250 TL den başlıyor Ayırt edilemiyor 6

İKİSİNİN ARASINDAKİ FARK ANLAŞILIYOR

Gerçek altın ile imitasyon altın arasında ton ve tokluk farkı olduğunu, iki ürün masaya bırakıldığında sesinden ayırt edilebileceğini dile getiren Yağıcı, gerçeği kuyumcuda 600-650 bin lira civarında olan Trabzon setinin gümüşten ürettikleri altın kaplamasını mağazada 22 bin lira civarında sattıklarını, bu ürünün en çok rağbet gören modellerden biri olduğunu kaydetti.
