Kuyumcular sesinden bile anlayabiliyor! Altın için 'bu önemli bir faktördür' diyerek tek tek anlattılar: Ucuz altın yalanına kanmayın!

Altın fiyatlarının son dönemde rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, uzmanlar sahte altın konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, ziynet eşyası alırken altının esneme kabiliyeti ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, altın fiyatlarının yükselmesiyle sahtecilik vakalarının arttığını belirterek, özellikle merdiven altı üreticilerin ve ikinci baskı yapanların dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Yaşar, “Vatandaşlarımız altını mutlaka güvenilir kuyumculardan satın almalıdır. Hastane, postane gibi yerlerde 'borcum var, ucuza altın satıyorum' şeklindeki dolandırıcılara kesinlikle kanmasınlar. Ayrıca 'tarlada buldum' bahanesiyle gerçek altın gösterilip ardından sahte ürünlerin satıldığı dolandırıcılıklar da artmış durumda," diyerek uyarılarda bulundu.

Yaşar, altının özgül ağırlığının yüksek olduğunu, bu nedenle gerçek altının daha ağır geldiğini de ekledi.

"KUYUMCULAR ALTININ SESİNDEN GERÇEK OLDUĞUNU ANLAR"

Ziynet eşyası alırken mağdur olmamak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşan Yusuf Yaşar, "Kuyumcular olarak altının sesine dikkat ederiz. Altının gerçek olup olmadığını anlamada bu önemli bir faktördür. Ayrıca ağırlığına da bakarız. Şüphe duyduğumuzda altını yakarız, üzerindeki yaldız gider ve altının gerçek olup olmadığı ortaya çıkar. Daha detaylı analiz gerekiyorsa eritme ve ayar testleri yapılır," dedi. Altının özgül ağırlığının 19.20 olduğunu belirten Yaşar, sahtesiyle arasında gramaj farkı olduğunu ve bu farkın terazide net şekilde görüldüğünü söyledi.

Ayrıca, sahte altının mihenk taşına sürüldüğünde silindiğini, gerçek altının ise silinmediğini belirten Yaşar, "Altının sahtesi, ateş veya asit testleriyle kolayca ortaya çıkar," diyerek vatandaşlara güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır