FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Kuyumcular sesinden bile anlayabiliyor! Altın için 'bu önemli bir faktördür' diyerek tek tek anlattılar: Ucuz altın yalanına kanmayın!

Kuyumcular sesinden bile anlayabiliyor! Altın için 'bu önemli bir faktördür' diyerek tek tek anlattılar: Ucuz altın yalanına kanmayın!

12.09.2024 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki rekor artışla birlikte sahtecilik vakaları da çoğalıyor. Uzmanlar, özellikle güvenilmez kaynaklardan altın alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, sahte altının sesinden, ağırlığından ve yapılan testlerle anlaşılabileceğini belirtiyor. Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Yaşar, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmanın önemine dikkat çekiyor.

Kuyumcular sesinden bile anlayabiliyor! Altın için 'bu önemli bir faktördür' diyerek tek tek anlattılar: Ucuz altın yalanına kanmayın!

Altın fiyatlarının son dönemde rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, uzmanlar sahte altın konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, ziynet eşyası alırken altının esneme kabiliyeti ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, altın fiyatlarının yükselmesiyle sahtecilik vakalarının arttığını belirterek, özellikle merdiven altı üreticilerin ve ikinci baskı yapanların dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Yaşar, “Vatandaşlarımız altını mutlaka güvenilir kuyumculardan satın almalıdır. Hastane, postane gibi yerlerde 'borcum var, ucuza altın satıyorum' şeklindeki dolandırıcılara kesinlikle kanmasınlar. Ayrıca 'tarlada buldum' bahanesiyle gerçek altın gösterilip ardından sahte ürünlerin satıldığı dolandırıcılıklar da artmış durumda," diyerek uyarılarda bulundu.

Yaşar, altının özgül ağırlığının yüksek olduğunu, bu nedenle gerçek altının daha ağır geldiğini de ekledi.

AW285862_05

"KUYUMCULAR ALTININ SESİNDEN GERÇEK OLDUĞUNU ANLAR"

Ziynet eşyası alırken mağdur olmamak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşan Yusuf Yaşar, "Kuyumcular olarak altının sesine dikkat ederiz. Altının gerçek olup olmadığını anlamada bu önemli bir faktördür. Ayrıca ağırlığına da bakarız. Şüphe duyduğumuzda altını yakarız, üzerindeki yaldız gider ve altının gerçek olup olmadığı ortaya çıkar. Daha detaylı analiz gerekiyorsa eritme ve ayar testleri yapılır," dedi. Altının özgül ağırlığının 19.20 olduğunu belirten Yaşar, sahtesiyle arasında gramaj farkı olduğunu ve bu farkın terazide net şekilde görüldüğünü söyledi.

Ayrıca, sahte altının mihenk taşına sürüldüğünde silindiğini, gerçek altının ise silinmediğini belirten Yaşar, "Altının sahtesi, ateş veya asit testleriyle kolayca ortaya çıkar," diyerek vatandaşlara güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.749,57
2.750,00
% 0.19
11:46
Ons Altın / TL
85.543,62
85.577,77
% 0.24
12:01
Ons Altın / USD
2.517,64
2.517,98
% 0.24
12:01
Çeyrek Altın
4.399,31
4.496,24
% 0.19
11:46
Yarım Altın
8.771,13
8.992,48
% 0.19
11:46
Ziynet Altın
17.597,24
17.929,97
% 0.19
11:46
Cumhuriyet Altını
18.502,00
18.781,00
% 0
17:01
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

İki yeni tedbir geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtdışı vergi için hamlesini yaptı: Zorunlu olacak

İki yeni tedbir geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtdışı vergi için hamlesini yaptı: Zorunlu olacak

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.