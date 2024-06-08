Kuyumcuların altında kota derdi büyüyor: Mehmet Şimşek, “Çıkar çevreleri memnun değil” demişti: ‘KKM kadar kötü ve yanlış…’

Altın ithalatında kota uygulamasının tartışmaları devam ediyor. Kota uygulaması ile 2024 yılının ilk iki ayında ise işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 milyar dolardüşüşle 2,1 milyar dolar gerçekleştiği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirildi. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında yüzde 77,9 düşüşle 33,1 tona geriledi.

Halihazırda aylık 12 tonluk işlenmemiş altın ithalatı kotasının yaklaşık yüzde 25'i mücevher ihracatçılarına satış için, yüzde 38'i kuyum işletmelerine satış için tahsis ediliyordu. Sektör temsilcileri ise kota uygulamasının sektörü zora soktuğunu belirterek düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerektiğini dile getiriyor. Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Kamar, altında kota uygulamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“DÜNYA LİDERLİĞİNİ KAYBEDİYORUZ”

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin’in paylaştığı videoda Kamar, yurt dışı pazarlarda 30 yıllık birikimini kaybettiğini dile getirirken, “Problemim dağları aştı. 30 senelik birikimimi kaybettim uluslararası pazarda. Bunların hepsini Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na anlatıyoruz. Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) iki senedir yapılan yanlışı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Merkez Bankası’nın eski rot balanslarına çeviriyorsunuz. Ama bugün alınan kararlar KKM kadar kötü ve yanlış. 20 senede dünyada yüzde 10 pay alırken dünya liderliğini kaybediyoruz” diyerek şikayetini dile getirdi.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ALTIN KOTASI AÇMIŞTI AMA…

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da, "Sektörün temsil kurumları olarak yaptığımız görüşmeler sonucu, kamu bankaları ve özel bankalarda firma ve markalarımız için altın kotası açıldı. Son olarak Ticaret Bakanlığı, 'Yetki Belgesi' sahibi perakendeci kuyumculara ons başına 15 dolar ilave fiyatla ve ihracatçılarımıza benzer bir uygulama ile ons başına 10 dolar ilave fiyatla altına ulaşım imkanları sundu” değerlendirmesini yaptı. Bankalarda kuyumcu firmalara verilen yeni imkanları olumlu karşılamakla beraber altın ithalatına getirilen kota uygulamasının yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK: ÇIKAR ÇEVRELERİ MEMNUN DEĞİL

Konuya ilişkin geçtiğimiz haftalarda çok net bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şunları söylemişti:

“Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bankaların fiyatlamasına karışmak istemiyoruz. Kamunun kaynakları kıttır, tercih yapmak zorundasınız.”



