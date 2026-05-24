Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden aşağı yönlü seyir, yazın düğün yapacakları ve davetlilerini de hareketlendirdi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bilezik satışlarının hız kazandığı öğrenilirken kuyumcular "Altındaki yüksek fiyat baskısının azalması, evlenecek çiftlerin daha rahat alışveriş yapmasını sağladı" dedi.

Hande Dağ

Piyasalarda bir süredir yaşanan dalgalı seyirle beraber altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir düğün hazırlığında olanları ve ailelerini harekete geçirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; daha önce altındaki rekorlar nedeniyle takı alışverişini erteleyenler, mayıs ayında fiyatlardaki gevşemeyle beraber tekrar kuyumcuların yolunu tuttu. Düğün için artık kısa bir süre kalanlar, davetiyelerin dağıtıldığı ve hazırlıkların son aşamaya geldiği bu dönemde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimlerin, düğün hazırlığındaki aileler için bir imkan yarattığı aktarıldı.

Kapalıçarşı ve mahalle kuyumcularında takı setleri ile çeyrek altın satışlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşandığı kaydedilirken, fiyatlardaki gevşemeyle ailelerin düğün için olan alışveriş listelerindeki eksikleri daha rahat bir şekilde tamamlamaya başladığı belirtildi.

"BU YOĞUNLUĞUN KATLANARAK ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İstanbul Kapalıçarşı esnafı Muhammed Ersöz'ün, piyasadaki hareketliliğin özellikle yatırım amaçlı ürünlerde yoğunlaştığını söylediği kaydedildi. Ersöz'ün "Şu anda talebin büyük bölümü çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bilezik modellerinde toplanıyor. Altındaki yüksek fiyat baskısının azalması, evlenecek çiftlerin daha rahat alışveriş yapmasını sağladı. Önceden işçiliği yüksek fantezi setlere mesafeli duranlar, şimdi aynı parayla geleceğe yatırım olacak şekilde daha fazla adette çeyrek veya gram altın alabiliyorlar. Düğün sezonunun resmen açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda çarşıdaki bu yoğunluğun katlanarak artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DAHA ÇOK ONLARA YÖNELİYORLAR

Altın fiyatlarındaki değişimin, düğün alışverişinde tercihleri de değiştirdiği kaydedildi. Buna göre, geçmişte yüksek işçilikli gerdanlık ve setler ön plana çıkarken, bugün ise daha ziyaret cumhuriyet altını, tam altın ve işçiliksiz ajda bileziklerine yönelim yaşandığı belirtildi. Çiftlerin artık takıyı sadece düğün aksesuarı olarak değil, aynı zamanda nakde çevrilebilecek bir yatırım aracı olarak gördüğü vurgulanırken 'düğünde takacağız ama sonrasında bozdururken zarar etmeyelim' düşüncesinin, alışverişteki tercihlerde belirleyici olduğu aktarıldı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.630,00
6.630,84
% -0.42
23:59
Ons Altın / TL
206.212,82
206.265,04
% -0.42
23:59
Ons Altın / USD
4.508,81
4.509,38
% -0.75
23:59
Çeyrek Altın
10.608,00
10.841,42
% -0.42
23:59
Yarım Altın
21.149,70
21.682,84
% -0.42
23:59
Ziynet Altın
42.432,00
43.233,06
% -0.42
23:59
Cumhuriyet Altını
44.067,00
44.733,00
% 0.06
12:55
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

