Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Piyasalarda bir süredir yaşanan dalgalı seyirle beraber altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir düğün hazırlığında olanları ve ailelerini harekete geçirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; daha önce altındaki rekorlar nedeniyle takı alışverişini erteleyenler, mayıs ayında fiyatlardaki gevşemeyle beraber tekrar kuyumcuların yolunu tuttu. Düğün için artık kısa bir süre kalanlar, davetiyelerin dağıtıldığı ve hazırlıkların son aşamaya geldiği bu dönemde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimlerin, düğün hazırlığındaki aileler için bir imkan yarattığı aktarıldı.

Kapalıçarşı ve mahalle kuyumcularında takı setleri ile çeyrek altın satışlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşandığı kaydedilirken, fiyatlardaki gevşemeyle ailelerin düğün için olan alışveriş listelerindeki eksikleri daha rahat bir şekilde tamamlamaya başladığı belirtildi.

"BU YOĞUNLUĞUN KATLANARAK ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İstanbul Kapalıçarşı esnafı Muhammed Ersöz'ün, piyasadaki hareketliliğin özellikle yatırım amaçlı ürünlerde yoğunlaştığını söylediği kaydedildi. Ersöz'ün "Şu anda talebin büyük bölümü çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bilezik modellerinde toplanıyor. Altındaki yüksek fiyat baskısının azalması, evlenecek çiftlerin daha rahat alışveriş yapmasını sağladı. Önceden işçiliği yüksek fantezi setlere mesafeli duranlar, şimdi aynı parayla geleceğe yatırım olacak şekilde daha fazla adette çeyrek veya gram altın alabiliyorlar. Düğün sezonunun resmen açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda çarşıdaki bu yoğunluğun katlanarak artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DAHA ÇOK ONLARA YÖNELİYORLAR

Altın fiyatlarındaki değişimin, düğün alışverişinde tercihleri de değiştirdiği kaydedildi. Buna göre, geçmişte yüksek işçilikli gerdanlık ve setler ön plana çıkarken, bugün ise daha ziyaret cumhuriyet altını, tam altın ve işçiliksiz ajda bileziklerine yönelim yaşandığı belirtildi. Çiftlerin artık takıyı sadece düğün aksesuarı olarak değil, aynı zamanda nakde çevrilebilecek bir yatırım aracı olarak gördüğü vurgulanırken 'düğünde takacağız ama sonrasında bozdururken zarar etmeyelim' düşüncesinin, alışverişteki tercihlerde belirleyici olduğu aktarıldı.