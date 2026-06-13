İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi! "Terbiyesiz, şovmen"

Finans analisti İslam Memiş ile AK Partili Şamil Tayyar, canlı yayında birbirine girdi. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuk olarak karşı karşıya gelen iki isim arasında yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü.

Her şey Şamil Tayyar'ın İslam Memiş'in tahminlerinin tutarlı olmadığı şeklinde yaptığı yorumla başladı. Tayyar, İslam Memiş'i altın fiyatlarındaki zarardan mesul tutmuş ve yaşanan düşüş sonrası Memiş'i hedef göstermişti.

"GÜNÜN İKİ KAYBEDENİ" DİYE PAYLAŞMIŞTI

Tayyar sosyal medya hesabından Özgür Özel ile İslam Memiş'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı."

CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tayyar yaptığı bu sert eleştirilerin ardından canlı yayında karşı karşıya geldiği İslam Memiş ile tartışma yaşadı.

Memiş ve Tayyar arasında şu diyalog gerçekleşti:

İSLAM MEMİŞ: ERGEN ÇOCUKLAR GİBİ...

İslam Memiş: Ben sizin Twitter'dan onun bunu fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?

ŞAMİL TAYYAR: TERBİYESİZLİK YAPMA

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?

İslam Memiş: Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor.

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma utanmaz adam hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?

İslam Memiş: Şovmensin sen, şovmen...

TAYYAR SOSYAL MEYDADAN PAYLAŞTI: "MUTLAKA İNCELENMELİ"

Yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Tayyar, Memiş'in işlemlerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini savundu.

Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"Altın alım satımı yapan İslam Memiş isimli kuyumcunun ‘altın uzmanı’ sıfatıyla ekran ekran dolaşıp yaptığı spekülasyonlar mercek altına alınmalıdır.

Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez.

İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum.

Bakalım altından ne çıkacak?"