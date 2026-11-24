TCMB'nin rezerv ve likidite yönetiminde aktif, esnek ve kontrollü bir politika izlemesine rağmen altın fiyatlarında yaşanan değer kaybı, brüt rezervler üzerinde etkili oldu.

Rezerv kompozisyonunun düzenlenmesi ve likidite yönetimi konusunda çeşitli araçlara sahip olan Merkez Bankasının rezervleri üzerinde küresel sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki değişimler belirleyici rol oynuyor.

Jeopolitik gelişmelerin küresel sermaye hareketleri üzerindeki etkisinin yanı sıra uluslararası pay piyasalarında son dönemde görülen satış dalgası da yurt içi piyasalara yansıyor. Söz konusu gelişmeler nedeniyle bu yıl rezervlerde hem artış hem de düşüş yönünde hareketler kaydedildi.

DOLAR ENDEKSİ YAKLAŞIK 20 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dünya genelinde merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek, finansal ve jeopolitik risklere karşı korunmak ve rezervlerinin uzun vadeli değerini korumak amacıyla altın alımlarına yöneliyor.

Ancak doların güç kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıca faktörler arasında bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi 104'ü aşarak yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolardaki yükseliş, altın fiyatlarının seyri üzerinde de etkili oluyor.

TCMB ise mevcut piyasa koşullarında altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı gibi işlemlerle rezerv yönetiminde kullandığı araçları çeşitlendiriyor.

Merkez Bankasının brüt rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyona ilişkin endişeleri artırması, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken rezervlerin de dalgalı bir seyir izlemesine yol açtı.

Savaş öncesinde 210 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler, 13 Kasım'da 159 milyar dolara geriledi. Söz konusu düşüşün yaklaşık 32 milyar dolarlık bölümü altın değerleme etkisinden kaynaklandı.

Son bir haftada altın fiyatlarında yaşanan ilave düşüş ve küresel piyasalardaki risk algısının hızla bozulması da rezervlerdeki gerilemeyi destekleyen iki faktör oldu.

ALTININ ONSU YÜZDE 15'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. Geçmiş yıllarda da sermaye çıkışlarının yaşandığı dönemlerde Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş görülürken, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte rezervlerin güçlü bir toparlanma sergilediği kaydedildi.

Önceki dönemlerde olduğu gibi küresel piyasalardaki risk algısının normalleşmesiyle rezervlerin yeniden artış göstermesi bekleniyor.

TÜRK LİRASINA OLAN TALEP İSTİKRARINI KORUYOR

Yurt içindeki döviz talebinin sınırlı kalması, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların kazanımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına yönelik talebin istikrarlı seyrini sürdürmesi, uygulanan politikalara duyulan güvenin bir göstergesi olarak görülüyor.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçevesi de Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik talebin güçlü kalmasını destekliyor.

TOPLAM REZERVLER İÇİNDE ALTININ PAYI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen altın işlemlerinin çeşitliliği bakımından dünyada sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, altının toplam rezervler içerisindeki payı benzer ülkelerin merkez bankalarına kıyasla daha yüksek seviyede bulunuyor.

TCMB'nin altın rezervlerinin toplam rezervler içerisindeki payı yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor.

Bu durum, altının hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda aktif bir rezerv yönetimi ve politika aracı olarak kullanılmasını gerektiriyor.

Savaş öncesi döneme kıyasla brüt rezervlerde altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileme yaşanırken, Merkez Bankası rezerv ve likidite yönetiminde proaktif, esnek ve kontrollü yaklaşımını sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMA REZERVLERİ NASIL ETKİLİYOR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, TCMB'nin geçmiş dönemlerde altın rezervlerinde önemli ölçüde artışa gittiğini hatırlattı.

2024 yılının başında altın rezervlerinin brüt döviz rezervlerinin neredeyse yarısına karşılık geldiğini belirten Doğan, önceki yıllarda altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişle birlikte bu oranın 1,5 katına kadar çıktığını ifade etti.

Doğan, TCMB'nin toplam rezervlerinin tarihî zirvelere ulaştığı dönemde altın fiyatlarındaki yükselişin rezerv artışını destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Altın fiyatlarındaki sert yükselişin ardından yılın ilk çeyreğinden sonraki süreçte TCMB'nin altın swap işlemleri ve altın satışları gerçekleştirerek rezerv optimizasyonuna gittiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Buna rağmen fiziki olarak bulunan altın fiyatlarındaki değer kaybından kaynaklı son dönemde rezervlerde bir düşüş gördük. Bu rezervlerdeki azalıştaki ana etkenlerden bir tanesi altın fiyatlarının düşmesi oldu. Rezervlerde altın bulunduğu müddetçe altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, rezerv üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.”

Rezervlerde bulunan altınların tamamının satılmasının veya farklı bir yatırım aracına geçilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Doğan, optimizasyon çalışmaları kapsamında rezervlerin dönemsel olarak artıp azalabileceğini söyledi.

Doğan, rezervlerde altın bulunduğu sürece fiyatlardaki dalgalanmaların, dünya genelindeki diğer merkez bankalarında olduğu gibi TCMB'nin rezervlerine de yansıyacağını belirtti.

TCMB'nin güçlü altın rezervlerine sahip olduğu dönemde birçok ülkenin merkez bankasının da daha geç olmakla birlikte altın rezervlerini artırmaya başladığını aktaran Doğan, Çin'e dikkat çekerek şunları söyledi:

“Özellikle Çin Merkez Bankası bu dönemde altının en yüksek olduğu dönemde dahi rezervlerinde altın miktarını artırmaya yönelik hamleleri vardı.”

“BUNU NORMAL OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

TCMB'nin rezervleri içerisindeki altın payının yüksek olması nedeniyle söz konusu dönemde ilave rezerv artışına gidilmediğini belirten Doğan, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“TCMB’nin rezervi içerisindeki altın payının yüksek olması nedeniyle bu dönemde ek rezerv artışı söz konusu olmadı. Hatta dediğim gibi dönem dönem swap işlemleri ve altın satışlarıyla da bu rezerv optimizasyonu sağlanmaya çalışıldı. Bu nedenle altın fiyatlarındaki her dalgalanma rezervlerde altın bulunduğu müddetçe toplam rezervde de dalgalanmaya getirecektir. Bunu normal olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.”

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır