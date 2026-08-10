Mert Başaran'dan altın çıkışı: O rakamı işaret etti 'Nereden anladık?'

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik altın yatırımcısının radarında. Altının yükselişinin devam edip etmeyeceği, altına yönelik beklentiler ve altın almak için doğru zaman olup olmadığı araştırılırken uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

"ÇOK UZUN SÜRE DÜŞEMEDİ"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist - yazar Mert Başaran altınla ilgili değerlendirmelerini aktardı. "Altın alalım mı?" sorusuna Başaran, şu şekilde yanıt verdi:

"6000 lira gram, altının çok güzel bir noktasıydı. Nereden anladık bunu? Düşüş oldu. Fakat ondan sonra, 8.000'den 7.500'e, sonra 7.000'e, sonra 6500'e, sonra 6.000'e kadar geldi, 6.000'den sonra düşemedi. Bir sürü kötü haber gelmesine rağmen, Brent petrolün 100'lere, 95'lere çıkmasına rağmen altın çok uzun süre düşemedi ve bize orada zaten alma noktasında birilerinin destek olduğunun sinyalini verdi ve bu tepkiyi yaptı. 4400 onsta bir direnci var. Burayı kırarsa tekrar daha da iyi olabilir ama buralarda bir yatay gidiş olabilir. Bu gayet sağlıklıdır. Çünkü daha önce çok hızlı yükselmişti. Sonra ciddi bir düşüş yapmıştı. Yani şöyle düşünmek lazım; altına nasıl ne kadar süreli baktığınız önemli. Eğer altına uzun vadeli bakıyorsanız bu rakamlar uzun vade için iyi rakamlar olabilir. Fakat eğer kısa vadeli bakıyorsanız özellikle 6 ay, 8 ay vadeli bakıyorsanız Türkiye'deki aylık getirinin de yaklaşık faiz veya kira sertifikalarında yüzde 3'e yakın olduğunu unutmadan, enflasyonun yüzde 3'e yakın olduğunu unutmadan, alternatif yatırım araçlarını da iyi düşünmeniz lazım. Kısa vadede hala faiz cazip gözükmekle beraber uzun vadede altın tabii her zaman altındır ama beklediğimiz noktadan bir yüzde 10'a yakın bir tepki yaptığını da unutmayalım. Yani 2 hafta önce 6000 olan bir şey bugün neredeyse 6650, 6700 lirayı gördü, yüzde 10'a yakın da prim yaptı"

"UZUN VADEDE DÜŞÜNMEK LAZIM"

"Altın hala güvenli liman mı?" sorusuna Başaran "Altın tabii diğer yatırım araçlarına göre... Şimdi dünya öyle bir yer ki tabii ki en güvenli liman maalesef sabit getiriler. Yani aslında en güvenli liman Amerikan Merkez Bankası'nın çıkardığı bondlar, bonolar veya bizim Türkiye'deki bonolar ya da faiz getirisi. Çünkü bunlarda risk yok. Risk sıfıra yakın ama altında her ne kadar güvenli liman diye konuşulsa bile görüyorsunuz ki 6 ayda çok ciddi kayıplar oldu. İşte yüzde 20'ye yakın, 25'e yakın hatta düşüşler oldu. Dolayısıyla altını hiçbir zaman unutmayalım ki altın arada çok sert ataklar yapabilir yukarı anlamda ama arada düzeltmeler de yapabilir.

Altın hiçbir zaman kısa vadede çok güvenli bir liman değildir. Altın uzun vadedir evet güvenlidir ama kısa vadede yani bugün 6659 diyorsunuz, bugün bunu almanız zaten üzerine belli bir marj da koyduğunuzda 6750 olacak. Bu şu demek değildir; bir ay sonra ben bu rakamdan alırsam kesin para kazanacağım diye bir şey altında yok. Maalesef altında da kısa vadede ani düşüşler olabiliyor. Dolayısıyla güven limanı biraz daha uzun vadede düşünmek lazım" şeklinde yanıt verdi.