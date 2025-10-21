FİNANS

Ons altın fiyatı ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından kar satışlarıyla geriledi

Altının ons fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayacağına yönelik belirtilerin ardından gelen kar satışlarıyla yaklaşık yüzde 2,6 düştü.

Dün altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor tazeledikten sonra, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla bugün yatırımcılardan gelen kar satışlarıyla yaklaşık yüzde 2,6 değer kaybederek 4 bin 245,12 dolara kadar geriledi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, dün ulaştığı rekor seviye baz alındığında yılın başından itibaren 1758 dolar değer kazandı.

Değerli metalin ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle bugün itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 62'nin üzerinde değer kazanmış oldu.

Analistler, yatırımcıların odağında cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin olduğunu belirterek, dünyanın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,1 olmasının beklendiğini hatırlattı. Analistler, bunun da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceği yönündeki piyasa beklentilerini desteklediğini ifade etti.

ABD'den Pekin ve Washington arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasına yönelik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti. (AA)Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.685,91
5.686,60
% -3.23
15:58
Ons Altın / TL
176.017,58
176.071,70
% -3.67
16:13
Ons Altın / USD
4.194,47
4.194,98
% -3.7
16:13
Çeyrek Altın
9.097,46
9.297,59
% -3.23
15:58
Yarım Altın
18.138,07
18.595,19
% -3.23
15:58
Ziynet Altın
36.389,85
37.076,65
% -3.23
15:58
Cumhuriyet Altını
40.532,00
41.146,00
% -0.69
15:37
Altın ons altın altın fiyatları
