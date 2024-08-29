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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcısını uyardı... Altın için tavsiye verdi! 30 Ağustos hatırlatmasını yaptı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 17:15
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yatırımcıları uyardı. Memiş, dolar ve altın piyasasında önümüzdeki günlerde hareketlilik beklediğini aktardı ve ipuçları verdi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcısını uyardı... Altın için tavsiye verdi! 30 Ağustos hatırlatmasını yaptı

Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, dolar ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yaptığı açıklamalarla yatırımcılara birkaç ipucu da verdi.

Memiş, doların ani bir şekilde 35 lirayı zorlayabileceğini aktardı ve bir hafta içinde, "34,65-35 lira aralığında bir hareket bekliyorum" ifadelerini kullandı ve bu potansiyel sıçramaya ilişkin yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini aktardı.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

Jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarına olan etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Memiş, ons altının 2470-2530 dolar bandında seyir edeceğini aktardı. Memiş, gram altın yatırımcılarına ise alımlarını hafta sonuna kadar tamamlamalarını önerdi. Gram altının 2800-2810 lira seviyesinde olduğunu, ancak bu fiyatların hızla değişebileceğini kaydetti.

Memiş, yatırımcıları dövizdeki ve altında beklenen bu şoklara karşı hazırlıklı olmaya çağırarak, özellikle hafta sonuna kadar dikkatli olunmasını tavsiye etti.

GÜMÜŞTE POZİTİF AYRIŞMA

Gümüş piyasasında hareketlilik yaşandığını aktaran Memiş, kar satışlarının başladığını aktardı. Memiş, gümüş için 33 liranın altında alım fırsatlarının devam ettiğini, 34 ve 36 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

30 AĞUSTOS NEDENİYLE UYARIDA BULUNDU

Son olarak, Memiş 30 Ağustos resmi tatili nedeniyle piyasa işlemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı. "Bugün haftanın son işlem günü" diyerek yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmelerini önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş yatırım borsa
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