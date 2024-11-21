'Satışların yüzde 90'ını aldı' Altın fiyatları artınca yeni dönem başladı! Her gelen onu soruyor, ondan başkası satılmıyor

Bir zamanların modası Ajda bilezikler yeniden revaçta. Ancak bu modanın tekrar geri dönmesi şıklıktan çok ekonomik nedenlerden kaynaklı. Altın fiyatları yükseldikten sonra altın yatırımcıları da ziynet eşyalarından Ajda bileziklere yöneldi. Çünkü kuyumcular Ajda bileziklerde işçiliğin daha ucuz olduğunu belirtti.

"SATIŞLARIN YÜZDE 90'INI AJDA BİLEZİK ALDI"

Ekol TV'de yer alan habere göre; son dönemde Ajda bilezikler yok satıyor. Kuyumcular "Her gelen Ajda bilezik soruyor", "Satışların yüzde 90'ını Ajda bilezik aldı" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları artınca takılara ilgi azaldı. 90'ların modası Ajda bilezik geri döndü. Takı satışlarında adeta yeni bir dönem başladı. İşçiliği az, seri üretimi de oldukça kolay olan Ajda bilezikler alım satım arasındaki farkın en az olduğu mücevher grubunu oluşturuyor. Hal böyle olunca talep de oldukça arttı. Öyle ki bilezik üreticileri taleplere yetişmekte kimi zaman zorlanıyor.

Bilezikler adını gerçekten de Ajda Pekkan'dan alıyor. 90'lı yıllarda çok sayıda bilezik takma modası vardı. Süperstar da o dönemde modaya uydu. Kuyumcular da bu bileziklere Ajda Pekkan'ın takılarına benzediği için Ajda Pekkan'ın adını verdi.

"İŞÇİLİKLERİ DAHA UCUZ"

Kuyumcu Nasri Amcalar "Gramların ayarlamak, üstüne desen atmak, içini cila yapmak, kaynak problemi... Bunlar daha uzun sürüyor. Otomatik makinelerde dakikalar alıyor. Ama Ajda bilezikte daha hızlı üretim yapabildiğimiz için işçilikleri daha ucuz oluyor" şeklinde konuştu.

TALEP DAHA DA ARTIYOR

Sade, yıldızlı veya zikzak... Ajda bileziklere talep yoğun olunca yeni modelleri de ortaya çıktı. Hem şıklık hem de yatırım bir araya gelince talep daha da artıyor. Öyle ki kuyumcular neredeyse Ajda bilezikten başka bir şey satmadıklarını söylüyor.

"AJDA BİLEZİK DIŞINDA BİLEZİK SATILMIYOR"

Kuyumcular "Bilezik sınıfında Ajda bilezik dışında neredeyse bilezik satılmıyor diyebiliriz. Vatandaşlar hem yatırım olsun hem kolumda kalsın, günlük de kullanayım diye Ajda bilezikleri tercih ediyorlar" dedi.