SON DAKİKA: Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde! Fed Başkanı konuştu, sıra kritik ABD verisinde! Saatlerinizi ayarlayın, yön her an değişebilir! Uzman isim rakamı duyurdu

Son dakika: Altın fiyatlarında kader günü, geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine dair sinyalleri sonrası hareketlendi. Altın şimdi de ABD enflasyon verisini bekliyor. Altın fiyatları yönünü bugün saat 15.30 sonrası buluyor. Altın yatırımcıları son gelişmeleri takip ediyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Filiz Eryılmaz altında gündeme gelecek yeni seviyeyi açıkladı.

"2400 DOLAR SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR"

Haber7'ye konuşan Eryılmaz, yaz ayları başlangıcı ile altında durgunluk olduğunu belirtti. Eryılmaz, durgunluğun Fed belirsizliği ve jeopolitik risklerdeki soğumaya bağlı olduğunu söyledi.

Çin Merkez Bankası’nın son iki aydır altın alımını durdurmasına dikkat çeken Eryılmaz, altının bu etkenler ile 2.300 – 2.340 dolar arasında seyrettiğini belirtti. Altının Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verileri ile yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Eryılmaz, altında 2.393 dolar seviyesinde kapanışın gerçekleştiğini ifade etti. Eryılmaz, altının bu hafta ABD enflasyon verisini takip ettiğini dile getirdi.

Eryılmaz, “Yarın beklentiye paralel ya da beklenti altı bir enflasyon verisi gelirse 2400’lü seviyeleri gündeme getirir” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram altın satış fiyatı: 2.517,46 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 4.154,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 8.299,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 16.490,21 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.548,00 TL

-Ons altın satış fiyatı: 2.379,43 dolar



