'Sondu! Artık gram altın...' Hedef fiyatı açıkladı! 'Bu rakamın altını görürse alım fırsatı'

Altın fiyatlarında son durum! Altın, yıla hızlı başlayıp peş peşe rekorlar görmesinin ardından zaman zaman aşağı yönlü zaman zaman da yukarı yönlü hareketiyle dalgalı bir seyir izlemişti. İsrail - İran arasındaki gerilim sonrası altının bundan sonraki yönünün ne olacağı merak ediliyor. Peki, gram altın ve ons altın için tahminler neler? Uzman isim altın fiyatı ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. İşte altında son durum...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın sabah saat 08.43 civarında 4276 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise sabah saat 08.58 civarında 3338 dolar seviyesinde seyrediyor.

"GRAM ALTIN DOLARDAN DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK"

CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu hafta 4280 - 4300 lira direncini takip edeceğiz yukarıda. Ama sonra yine 4200 lira belki aşağısına kısmen sarkan bir gram altın yine karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memiş ons altın ve gram altın için ise "Ons altın tarafında yıl sonuna kadar düşüş beklentimiz devam ediyor. Ancak gram altın dolardan destek almaya devam edecek. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar eğer geçen hafta cuma gününü kaçırmışlarsa bence bu haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirmesi lazım. Çünkü yılın son alım fırsatlarını verecek gram altın ve altın tarafında tekrar yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"ARTIK GRAM ALTIN TARAFINDA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDER"

A Para yayınında da değerlendirmelerini aktaran Memiş "Gram altın ve ons altını yine birbirinden ayırt ediyoruz ve gram altın tarafında artık bundan sonra her yaşanabilecek geri çekilmeler, her dinlenmeler, her kar satışları bir alım fırsatı olarak karşımızda durabilir diye düşünüyorum. Benim nazarımda gram altın tarafında düşüş trendi sondu, artık gram altın tarafında yükseliş trendi devam eder ve ilk hedefim 4500 lira seviyesi. O yüzden eğer 4250 lira seviyesinin altında sarkmalar görürse yatırımcısı, bunu alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım" dedi.

"GRAM ALTINDA HEDEF 4500 TL"

Devamında Memiş "Dolar TL kurundan destek alan bir gram altın karşımızda durmaya devam edecek. Muhtemelen Temmuz ayı itibarıyla 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir dolar TL kuru gram altın tarafını pozitif yönde destekler diye tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için çok aceleci davranmaması gerektiğini söyleyebilirim. Her düşüş bir alım fırsatı ve hedef 4500 lira gram altın tarafında" ifadelerini kullandı.

Memiş "Ons altın tarafındaki hikaye farklı. Her ne kadar yine yılın son çeyreğine kadar hedef 3500 dolar seviyesi olsa da yılın son çeyreğinde 3000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Ama dolar TL kuru yine gram altın tarafını diri tutmaya devam edecek, yine desteklemeye devam edecek"