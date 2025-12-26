FİNANS

'Trump bile bilemez' Mert Başaran'dan yatırımcıya sert uyarı 'Hayati hareketler'

Altın 2025 yılını rekorlar ile kapatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 bin TL'yi de geçen gram altın 6 bin 209 bin TL seviyesinde. Jeopolitik gerilimler, Fed'den faiz indirimi beklentisi ile altın fiyatları yükselişe geçti. Ekonomist Yazar Mert Başaran, altın için açıklamada bulundu. Peki 26 Aralık 2025 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altında son dakika! Altın ne kadar? Altın kaç TL? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne? Yatırım sepetlerinde büyük yer kaplayan altın 2025 yılını rekorlar ile kapatacak. Tarihin en büyük yükselişlerini yaşayan altın 6 bin TL seviyesini de geçerek yatırımcısına büyük kazançlar verdi.

Fed başkanının değişecek olması, Fed'den 2026'nın ilk yarısında faiz indirimi beklentisinin sürmesi gibi etkenler altının yükselmesine neden oluyor.

ALTIN NE KADAR?

26 Aralık 2025 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor. Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının güncel durumu ne? İşte altın fiyatları...

SONU GELİYOR...

Ekonomist Yazar Mert Başaran CNNTÜRK ekranlarında altın için önemli açıklamalarda bulundu. Başaran, altın rezervlerinin de sona geleceğini ifade ederek, "Altının da rezervlerinin sonu geliyor. Bir varlık çok çıktığında alma zamanı demek değildir. Bunu iki yıl önce konuşurken almak gerekiyor" dedi.

"BÜYÜK KRİZ VARSA..."

Altının ons bazında ciddi anlamda yükseldiğini kaydeden Başaran, "Büyük bir kriz varsa altın yükselişe geçiyor. 1980'de petrol krizi olduğunda altın çok sert yükselmişti. Altın 2011'de yine çok sert bir ivme kazanıyor. Altın ne zaman bir kriz olursa yükselişe geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başaran, yılbaşı öncesi altından yeni bir rekorun beklenilmesi ile ilgili olarak da "Yılbaşı öncesi çok büyük bir şey beklemek belki çok fazla olması zor" cümlelerini kurdu.

ALTIN BORÇLANARAK EV ALINIR MI?

Altın borçlanarak ev almak mı yoksa altına yatırım yapmak mı sorusuna ise Başaran, şu şekilde yanıt verdi:

"Bunun cevabını dünyada kimse bilemez. Yani Donal Trump dahil bilemez bunu. Çünkü bu tamamen bir sürü parametrenin yani biz bugün deriz ki çok ciddi arttı. Biz burada durabilir deriz. Sonra bir savaş kararı çıkarırlar. İsrail bir şey yapar, Amerika bir şey yapar veya hiç bilemeyeceğimiz bir pandemi çıkar. Hiç bilemeyeceğimiz dünyada bir suikast çıkar. Bir anda şaşırır kalırız. Dolayısıyla ben her zaman yıllardan beri şunu savunurum. Altınla, gümüşle, bu tip varlıklarla ben buna tırnak içinde amiyane 'kumar' oynanmaz. Yani hayati hareketler bunlar. Yani dolarla euroyla o da bir derece ama altın çok ciddi risktir"

ALTIN ALINMALI MI?

Altın almak isteyenlere seslenen Başaran, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Eğer Trump'ın tarife kararlarını öngörebiliyorsanız, pandemi kararlarını öngörebiliyorsanız, dünyada olacak savaş risklerini görebiliyorsanız bana söylerseniz ben de diyeceğim ki şu fiyatta durur, bu fiyattan satalım. Ama bunları bilemiyorsak ki bilemeyeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
