FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Zenginler altınlarını saklayacak yeni yol buldu! İçi altın dolu bir bina...

Altın yıla hızlı başlangıç yaparak rekorlar kırmıştı. Jeopolitik riskler, küresel belirsizlik ve gerilimler, yatırımcının güvenli liman arayışıyla altını desteklemeye devam ediyor. Ayrıca ultra zenginlerin altına yöneldiği konuşulurken bir yandan da altınların nasıl saklandığı veya saklanacağı gündeme geliyor. Son dönemde zenginlerin servetlerini saklamak için yeni bir arayışa girdiği ve buna dair de içi altın dolu 6 katlı binanın ultra zenginlerin yeni kasası olarak dikkat çektiği belirtiliyor.

Zenginler altınlarını saklayacak yeni yol buldu! İçi altın dolu bir bina...
Hande Dağ

Altın yıla hızlı başlangıç yapmış ve peş peşe rekor seviyeleri görmüştü. Özellikle küresel gerilimler ve belirsizliklerin altına olan talebi desteklediği konuşuluyor. Bir yandan da fiziksel altına dair de bir talebin söz konusu olduğu gündeme geliyor. Küresel piyasalarda bir süredir devam eden belirsizlik nedeniyle ultra zenginler de yeni güvenli limanlar arayışına girdi. Bu süreçte fiziksel altına talebin ciddi şekilde arttığı belirtilirken özellikle bir ülke dikkat çekti.

t1

1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ KÜLÇELERİ

NTV'de yer alan habere göre; Singapur zenginlerin gözdesi oldu. Singapur'un merkezine yakın bir noktada bulunan, altı katlı ve oniks kaplı "The Reserve" adlı tesisin, sıkı güvenlik önlemleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Çelik kapıların ardında yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçelerinin saklandığı aktarılırken tesiste bunun yanında üç kata kadar yükselen binlerce özel kiralık kasa olduğu da belirtildi.

t8

Tesisin kurucusu Gregor Gregersen'in 2024 yılının ilk dört ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre kıymetli metallerin saklanması için verilen siparişlerin yüzde 88 arttığını söylediği aktarıldı.

t2

Aynı dönemde altın ve gümüş satışlarının da yüzde 200 artış gösterdiği ifade edilirken Gregersen'in, bu yükselişin arkasında 'küresel huzursuzluk' olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Gregersen, "Yüksek gelirli müşteriler, tarifelere ve jeopolitik risklere bakıyor. Dünyanın değiştiğini görüyorlar" derken, Singapur'un da bu belirsizlik ortamında güvenli bir yargı olarak öne çıktığını ifade ettiği aktarıldı.

t9

"SİPARİŞLERİN YÜZDE 90'I SİNGAPUR DIŞINDAN"

Fiziksel altının, yatırımcılar için giderek daha cazip hale geldiği söylenirken Gregersen'in yeni siparişlerin yüzde 90'ının Singapur dışından geldiğini belirttiği ifade edildi.

t3

ALTINDA SON DURUM

Altın son dönemde peş peşe rekorlar görmüştü. Özellikle küresel gelişmelerin ve gerilimlerin altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardığı belirtiliyor.

t10

Fiziksel altına yönelimin bir başka sebebinin de 'karşı taraf riski' olduğu aktarılırken 2023 yılında yaşanan Silicon Valley Bank krizinin ardından yatırımcıların artık somut varlıklara yöneldiği ifade edildi. MKS Pamp'ten Nicky Shiels'ın fiziksel altının bu tarz riskleri sınırladığını belirttiği aktarıldı.

t4

Dünya Altın Konseyi Baş Piyasa Stratejisti John Reade de, bazı yatırımcıların altınlarını bankacılık sistemi dışında tutmayı tercih ettiğini, çünkü sistemin sağlığına dair endişeler taşıdıklarını söylediği belirtildi.

t7

"NEDEN SİNGAPUR?" SORUSUNUN ALTINDA YATAN SEBEPLER

Bu noktada neden Singapur'un tercih edildiği sorusu ortaya çıkarken Singapur'un siyasi ve ekonomik istikrarının, altın saklama konusunda onu cazip hale getirdiği ifade edildi. Dubai merkezli danışmanlık şirketi Millionaire Migrant’ın kurucusu Jeremy Savory'nin de müşterilerinin altınlarını Singapur, İsviçre ve Dubai’deki kasalara taşıdığını söylediği belirtildi. Özellikle Lübnan, Mısır ve Cezayir gibi finansal sistemine güven duyulmayan ülkelerden gelen yatırımcıların, varlıklarını yurt dışına çıkarmaya daha istekli olduğu aktarılırken Savory’ye göre, Singapur’un geçiş merkezi olması, yatırımcılara hem güvenli saklama hem de kolay erişim avantajı sağlıyor: "Bankaya yatırabilir, altınınızı orada saklayabilirsiniz ama aynı zamanda bir geçiş merkezi olduğu için kolayca erişebilirsiniz. İsviçre’nin kaybettiği yeri burası kazandı."

t5

Öte yandan Dubai'nin de benzer bir merkez olarak öne çıktığı ancak süreç içerisinde daha fazla evrak gerekliliğinin bazı yatırımcılar için caydırıcı olabildiği ifade edildi.

t6

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
Çelik piyasasında "aşırı kapasite" endişesiÇelik piyasasında "aşırı kapasite" endişesi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.132,43
4.132,91
% -1.27
12:37
Ons Altın / TL
128.682,77
128.713,16
% -1.17
12:52
Ons Altın / USD
3.297,96
3.298,35
% -1.3
12:52
Çeyrek Altın
6.611,89
6.757,30
% -1.27
12:37
Yarım Altın
13.182,45
13.514,60
% -1.27
12:37
Ziynet Altın
26.447,55
26.946,55
% -1.27
12:37
Cumhuriyet Altını
27.511,00
27.927,00
% -0.74
12:34
Anahtar Kelimeler:
Altın zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

İBB'ye 4. dalga operasyonunun en dikkat çeken ismi!

İBB'ye 4. dalga operasyonunun en dikkat çeken ismi!

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

12 saat çalışıyorlar, tek zorluğu hava şartları ama...

12 saat çalışıyorlar, tek zorluğu hava şartları ama...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.