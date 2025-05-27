Zenginler altınlarını saklayacak yeni yol buldu! İçi altın dolu bir bina...

Altın yıla hızlı başlangıç yapmış ve peş peşe rekor seviyeleri görmüştü. Özellikle küresel gerilimler ve belirsizliklerin altına olan talebi desteklediği konuşuluyor. Bir yandan da fiziksel altına dair de bir talebin söz konusu olduğu gündeme geliyor. Küresel piyasalarda bir süredir devam eden belirsizlik nedeniyle ultra zenginler de yeni güvenli limanlar arayışına girdi. Bu süreçte fiziksel altına talebin ciddi şekilde arttığı belirtilirken özellikle bir ülke dikkat çekti.

1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ KÜLÇELERİ

NTV'de yer alan habere göre; Singapur zenginlerin gözdesi oldu. Singapur'un merkezine yakın bir noktada bulunan, altı katlı ve oniks kaplı "The Reserve" adlı tesisin, sıkı güvenlik önlemleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Çelik kapıların ardında yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçelerinin saklandığı aktarılırken tesiste bunun yanında üç kata kadar yükselen binlerce özel kiralık kasa olduğu da belirtildi.

Tesisin kurucusu Gregor Gregersen'in 2024 yılının ilk dört ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre kıymetli metallerin saklanması için verilen siparişlerin yüzde 88 arttığını söylediği aktarıldı.

Aynı dönemde altın ve gümüş satışlarının da yüzde 200 artış gösterdiği ifade edilirken Gregersen'in, bu yükselişin arkasında 'küresel huzursuzluk' olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Gregersen, "Yüksek gelirli müşteriler, tarifelere ve jeopolitik risklere bakıyor. Dünyanın değiştiğini görüyorlar" derken, Singapur'un da bu belirsizlik ortamında güvenli bir yargı olarak öne çıktığını ifade ettiği aktarıldı.

"SİPARİŞLERİN YÜZDE 90'I SİNGAPUR DIŞINDAN"

Fiziksel altının, yatırımcılar için giderek daha cazip hale geldiği söylenirken Gregersen'in yeni siparişlerin yüzde 90'ının Singapur dışından geldiğini belirttiği ifade edildi.

ALTINDA SON DURUM

Altın son dönemde peş peşe rekorlar görmüştü. Özellikle küresel gelişmelerin ve gerilimlerin altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardığı belirtiliyor.

Fiziksel altına yönelimin bir başka sebebinin de 'karşı taraf riski' olduğu aktarılırken 2023 yılında yaşanan Silicon Valley Bank krizinin ardından yatırımcıların artık somut varlıklara yöneldiği ifade edildi. MKS Pamp'ten Nicky Shiels'ın fiziksel altının bu tarz riskleri sınırladığını belirttiği aktarıldı.

Dünya Altın Konseyi Baş Piyasa Stratejisti John Reade de, bazı yatırımcıların altınlarını bankacılık sistemi dışında tutmayı tercih ettiğini, çünkü sistemin sağlığına dair endişeler taşıdıklarını söylediği belirtildi.

"NEDEN SİNGAPUR?" SORUSUNUN ALTINDA YATAN SEBEPLER

Bu noktada neden Singapur'un tercih edildiği sorusu ortaya çıkarken Singapur'un siyasi ve ekonomik istikrarının, altın saklama konusunda onu cazip hale getirdiği ifade edildi. Dubai merkezli danışmanlık şirketi Millionaire Migrant’ın kurucusu Jeremy Savory'nin de müşterilerinin altınlarını Singapur, İsviçre ve Dubai’deki kasalara taşıdığını söylediği belirtildi. Özellikle Lübnan, Mısır ve Cezayir gibi finansal sistemine güven duyulmayan ülkelerden gelen yatırımcıların, varlıklarını yurt dışına çıkarmaya daha istekli olduğu aktarılırken Savory’ye göre, Singapur’un geçiş merkezi olması, yatırımcılara hem güvenli saklama hem de kolay erişim avantajı sağlıyor: "Bankaya yatırabilir, altınınızı orada saklayabilirsiniz ama aynı zamanda bir geçiş merkezi olduğu için kolayca erişebilirsiniz. İsviçre’nin kaybettiği yeri burası kazandı."

Öte yandan Dubai'nin de benzer bir merkez olarak öne çıktığı ancak süreç içerisinde daha fazla evrak gerekliliğinin bazı yatırımcılar için caydırıcı olabildiği ifade edildi.