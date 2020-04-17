BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

Dün Trump'ın kapanan ekonomiyi açmak için açıkladığı üçlü plan ve virüs tedavisi için açıklanan ilaçların yarattığı pozitif etki ile ABD borsalarının futurelerinde şuan yüzde 3.80 seviyelerinde olan yükselişlerin yaşandığını görüyorum. BIST'in haftanın son gününe yine yüksek bir gapli açılışla başlamasını ve haftayı 99.000 civarı bir seviyeden kapatmasını bekliyorum.

Ama bu yükseliş için bankaların da destek vermesi lazım. Açıkçası, dışarıdan borç ilişkisi yaratacak bir finans arayışında değiliz denmesi bankaların önünde engel teşkil ediyor olsa da, ben teknik olarak bankaların en azından kısmi de olsa bugün bu yükselişe destek vermelerini bekliyorum. Döviz likiditesi sorunumuzu aşacağımız bir döviz kaynağı açıklandığını duyduğumuz takdirde de daha ön plana çıkacaklardır. Şimdilik böyle bir haberi duyana kadar destekleri daha sınırlı kalabilir. Eğer döviz likiditesindeki sorunu çözer ver kurlardaki baskıdan kurtulursak, BIST'in konuşulacak yeni hedefleri 101.000 üzerine çıkıp, 105-106 Bin seviyeleri olacaktır görüşündeyim.

Hepinize önce sağlık, sonra bol kazançlar dilerim. İyi hafta sonları.

Saygılarımla

Aydın Eroğlu

Stratejist

Finans Yazarı

www.borsaanalizci.com

Twitter: @_aydineroglu__



