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BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 17.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

99.044 seviyesindeyken içeriden döviz likiditesi konusundaki olumsuz açıklamalar, dışarıda tüm borsalarda yaşanan direnç satışlarıyla bir soluklanıp kısmi düzeltme yaşadık. Dün ise yeniden destek görüp yükseliş yönüne dönmüştük.

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

Dün Trump'ın kapanan ekonomiyi açmak için açıkladığı üçlü plan ve virüs tedavisi için açıklanan ilaçların yarattığı pozitif etki ile ABD borsalarının futurelerinde şuan yüzde 3.80 seviyelerinde olan yükselişlerin yaşandığını görüyorum. BIST'in haftanın son gününe yine yüksek bir gapli açılışla başlamasını ve haftayı 99.000 civarı bir seviyeden kapatmasını bekliyorum.

Ama bu yükseliş için bankaların da destek vermesi lazım. Açıkçası, dışarıdan borç ilişkisi yaratacak bir finans arayışında değiliz denmesi bankaların önünde engel teşkil ediyor olsa da, ben teknik olarak bankaların en azından kısmi de olsa bugün bu yükselişe destek vermelerini bekliyorum. Döviz likiditesi sorunumuzu aşacağımız bir döviz kaynağı açıklandığını duyduğumuz takdirde de daha ön plana çıkacaklardır. Şimdilik böyle bir haberi duyana kadar destekleri daha sınırlı kalabilir. Eğer döviz likiditesindeki sorunu çözer ver kurlardaki baskıdan kurtulursak, BIST'in konuşulacak yeni hedefleri 101.000 üzerine çıkıp, 105-106 Bin seviyeleri olacaktır görüşündeyim.

Hepinize önce sağlık, sonra bol kazançlar dilerim. İyi hafta sonları.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_aydineroglu__

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Anahtar Kelimeler:
borsa, döviz likiditesi,

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