Yeni Yatırımcılar Kurban Seçilmiş!

Zaten öncesinde bunu yapacağını söyleyen Trump, sözünü tuttu. Savunma bütçesine 740 Milyar Dolar ayıran yasayı bu rakamı yetersiz bularak veto etti. Yasanın içeriğinde Türkiye'ye yaptırımlar da var. Şimdi yasa yeniden kongreye dönecek. Öncesinde Temsilciler Meclisi ve Senatodan 2/3'nin üzerinde oyla geçen yasa yine aynı oranda oyla geçecek olursa, Trump'ın vetosu geçersiz kalacak ve yürürlüğe girecek. Ama Trump'ın amacı yasayı engellemek değil de, rakamların yetersizliği olduğu için, yukarı yönlü revizeler de söz konusu olabilir. Olası değişiklikler halinde süreç yeniden tekrarlanacak. Kısacası bu yasa geçecek. Veto bizi yaptırımlardan koruyacak beklentisine kapılmaya gerek yok. TCMB Faiz Kararı Belli Olacak! Bugün 14:00'te MB'nın politika faiz kararını öğreneceğiz. Yüksek gelen enslasyon nedeniyle ben en az 150 baz puanlık bir faiz artışı bekliyorum. 50 puan altı ya da 50 puan üstü faiz artışları da beklentiler dahilinde. Bu kapsamda bir faiz artışı borsada alım iştahının ve döviz kurlarındaki düşüş baskısının sürmesine neden olur. Ama bekle gör denecek bir pas geçme, yani faizlere dokunmama yönünde bir karar çıkacak olursa, o zaman BIST'de 1.342 ve altına doğru bir düzeltme yaşanabilir. Bu esnada kurlarda da kısmi yükseliş tepkileri görürüz. Ama bu tepkiler yine de görülen zirvelerin oldukça altında kalıp, sonra yine satışa döner görüşündeyim.

Enflasyon ve faizde yük sadece TCMB'nın omuzlarına bırakılamaz. Laf üretmekten öteye gitmediğimiz yapısal reformlar konusunda adım gecikmeden atılmazsa, bir süre sonra TCMB'nın faiz artışı kararlarının da yetersiz kaldığını görürüz. Bu nedenle özellikle hukuk ve yargı reformu alanında çok hızlı değişimlerin yapılması gerekir. Aynı paralelde kamu harcamalarının üretim öncelikli olanlar hariç bir süre askıya alınması doğru olur. Şimdilik top sadece TCMB'na atılmış durumda. Bugün artış yapsa da, sadece onun çabaları sorunlarımızı aşmamıza yetmez. Bir süre sonra bir anda her alanda sıkıntılar önümüze düşer. Yabancı yatırımcı ve fonların girişlerinin yeniden hızlanması için akla gelecek her alanda ama dediğim gibi başta hukuk ve yargı bağımsızlığı alanında güven veren reformları yapmamız elzemdir. Yeni Yatırımcılar Kurban Seçilmiş! Şimdi ise yazı başlığımdaki konuya dönmek istiyorum. Birkaç ay öncesinde bu konuda bir uyarı yazısı daha yazmıştım. Pandemi sürecinde borsaya yaklaşık 600 Bin yeni yatırımcı girdiği söyleniyor. İşte son dönem bazı hisselerde kesintisiz şekilde tavan tavan yükselişler de maalesef bu nedenle yaşanıyor. Özellikle halka açıklığı düşük olan şirket hisseleri hedef seçiliyor. Hele bazıları ise, öz kaynaklarını da eritmiş olmalarına rağmen, birçok haber destekleriyle manipülatörler tarafından izahı başka şekilde mümkün olmayacak boyutta ve hızda yükseltiliyor.

Birkaç ay evvel ilk uyarı yazımda bu hareketlerinin sonrasında fiyatları aşırı yükseltilen şirketlerde yüksek bedelli sermaye artışları olacağı, fiyatlar manipülatif yükseltildiği için, yatırımcıların bu bedellilere katılacağı ama bedelli bittikten sonra ya da bu süreçte, ciddi ortak satışlarının başlayacağını yazmış ve lütfen manipülatörlere yem olmayın demiştim. Çünkü sonrasında, yani bedelli sermaye artışları ve ortak satışları sonrasında bir anda bu hisselerden çekilecekler. Maalesef yatırımcılar ellerindeki hisselerle başbaşa kalacaklar. Bu tip hisseler genelde küçük yatırımcı hisseleri olduğu için, hedef yeni yatırımcılar. Amaç öz kaynak sorunu olan, işleri kötü bir çok hisseyi bu şekilde yukarı çekip, yeni gelen yatırımcıların üstüne yıkmak. Ben bu hareketleri böyle okuyorum. SPK bir çok ceza ile bu gidişi engellemeye çalışıyor ama yetersiz kaldığını görüyoruz. Lütfen ama lütfen kendinizi asıl sizin korumanız gerektiğini biliniz. Esas faaliyet karında, cirosunda, özkaynaklarında artış olmamasına, hatta çok ciddi zararları olmasına rağmen şirketlerin hisselerinin bu şekilde yükselmesi normal değil. Sadece kötü bilançolu hisseler için geçerli bir durum değil bu uyarım. Aynı zamanda işleri iyi, özkaynak ve kar artışı da güzel ama halka açıklığı çok düşük olan bir takım şirketlerin de hisselerinde benzer şekilde aşırı fiyatlanmalar yaşatılıyor. Bunların patron ile ilgisi de yok. Ama maalesef patronlar yaşanan aşırı fiyatlamalar nedeniyle kayıtsız kalamazlar ve nasıl ki, kötü borsa şartlarında şirket hisselerinde geri alım kararları alıyorlarsa, bu şekilde aşırı fiyatlama yaşandığını gördükleri zaman da, yönetim payını ellerinde tutup, geri alım yaptıkları paylar için, ya da dolaşımı yani halka açıklığı arttırıcı ikincil halka arz satışları yapabilirler. Nitekim de aynen öyle olduğunu görüyoruz.

Bu toz pembe, yeni borsaya giren yatırımcılar için ''Bu borsada para kazanmak ne kadar kolaymış'' dedirten sürecin sahte olduğunu ve çok yakında yatırımcıların sert hisse düşüşleri ile ciddi mağduriyetler yaşayacağını düşünüyor ve bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuyorum! Borsada bir süre sonra sorunlarımızı aşar, yapısal reformlarla da yabancı fonları da tekrar ülkemize girmeye ikna edersek, o zaman BIST olarak yükseliş ve yeni TL rekorları kırarken, uyarısını yaptığım bir çok hissede ise çok ciddi düşüşler yaşandığını göreceğiz. Hoş bu uyarıyı ilk yaptığım zaman örnek verdiğim fiyat artışları yaşayan bazı hisselerde şu an bile gördüğü yüksek fiyatların 1/5'ine doğru yaşanan düşüşler olduğunu görüyoruz. İyi niyetle yapılmayan bu manipülatif yükselişler sonrasında, her türlü hikaye ve haberle desteklenen bazı şirketlerde, sonrasında bilanço rakamları toplanan bedelli sermaye artışı kaynak girişlerine rağmen yine de düzelmezse o zaman haberlerin ve açıklamaların negatife döneceğiniz bilmenizi isterim.

1989 yılından bu yana gelen borsa tecrübemde tavan kapandığı halde, sonra iflas açıklayan, borsada faaliyetleri son bulan, içi boşaltılıp yok olan çok sayıda şirket gördüm. Bir benzer görüntülerin yeni yatırımcılar kullanılarak yine yaşanmak üzere olduğu izlenimine sahip olduğum için bu uyarımı yapmak istedim. Lütfen profesyonel kurumların, araştırma bölümlerinden çıkan raporlar ışında yolunuzu bulmaya çalışın. Sosyal medya ortamlarında kim olduğu bilinen-bilinmeyen kişilerin asılsız tüyoları ile yaratılan tatlı hayal gemisinin dümen suyuna kendinizi kaptırıp boğulmayın. BİST için, eğer faiz artışı gelir ve yeni bir alım dalgası ile 1.440 - 1.460 ve 1.500 seviyelerine doğru yeni bir atak yaşanacak olursa o seviyelerden, yok eğer faiz artışı yapılmaz ise, bugün PPK toplantısı öncesi göreceğimiz seviyelerden kar satışları ve teknik bir düzeltme riskini yüksek buluyorum. Düzeltmenin olası desteklerini yukarıda yazdım. Destek-Direnç Tablomuzda da detaylı şekilde tüm kademeleri ile paylaşıyorum. Bu rakamları referans alabilirsiniz.