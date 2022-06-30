Birincil piyasa nedir? Birincil piyasa işlem saatleri nelerdir?

Fon talep edenler ile fon arz edenleri buluşturan birincil piyasa nedir? Hisse senetleri ve menkul kıymetler gibi yatırım araçlarının ilk kez satışa sunulması, birincil piyasa işlemi olarak belirtilmektedir. Borsada birincil piyasa işlem saatleri ise halka arz edilecek olan payların ne zaman piyasaya sürüldüğünü göstermektedir.

Birincil Piyasa Ne Demek?

Tasarruf sahipleri ile menkul kıymetlerini ihraç eden tüzel kişilerin direkt olarak karşılaştıkları ilk piyasa, birincil piyasa olarak adlandırılmaktadır. Daha basit bir tanımı ile birincil piyasa; menkul kıymetini ihraç eden tüzel kişilerin, hisselerini yatırımcılara ilk defa sundukları piyasadır. Bir yatırım aracının piyasaya ilk kez sürülmesi, birincil piyasa işlemini ifade etmektedir.

Birincil Piyasa İşlemleri Nelerdir?

Yatırım araçlarının piyasaya sürüldüğü ilk periyodu temsil eden birincil piyasa, farklı işlemleri kapsayabilmektedir. Bu işlemlerin en büyük ortak ve temel noktası ise yatırım aracının daha önce piyasaya sürülmemiş olmasıdır.

Bir hisse senedinin piyasaya ilk kez sürülmesi, birincil piyasa kapsamındaki işlemlerden biridir. Ayrıca devlet iç borçlarına yönelik senetlerin Hazine Müsteşarlığı tarafından piyasaya ilk defa sürülmesi de birincil piyasada gerçekleştirilen işlemler arasındadır. Dolayısıyla piyasaya ilk defa sürülen hisse ve iç borçlanma senetleri ile menkul kıymetler; birincil piyasa araçları kapsamındadır.

Birincil Piyasa Özellikleri Nelerdir?

İkincil piyasa ile arasında büyük farklar bulunan birincil piyasanın özellikleri, sıkça araştırılan konular arasındadır. Birincil piyasanın ön plana çıkan özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

Menkul kıymetin ihraç edilmesi ve birincil piyasa satışları, çoğunlukla kapalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Birincil piyasa kapsamında yürütülen işlemler, aracı kurumlar ile tamamlanmaktadır.

Hisselerin ilk defa satışa çıktığı birincil piyasa işlemlerindeki aracı kurumlar, genellikle yatırım bankaları olmaktadır.

Yatırım bankalarının birincil piyasa sürecindeki işlemleri, bir fiyat garantisi belirterek halka satış yapılmasıdır.

Birincil Piyasa İşlem Saatleri

Halka arz edilecek olan payların borsadaki birincil piyasa işlemleri, 10.30 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

