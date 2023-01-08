14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın fiyatları son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altının 1.122,78 TL olmasıyla beraber 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının da değeri arttı. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bilezik 629,97 TL'den alınıyor ve 757,04 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 798,66 TL iken satışı ise 923,00 TL oldu.
22 ayar altın bilezik 1.037,95 TL'den alınıyor ve 1.103,91 TL'den satılıyor.
Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz fiyatlarında belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Toplantının sonucunda alınacak faiz kararının, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.
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