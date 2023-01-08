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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

08.01.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarından araştırılıyor. Altın fiyatlarında son hafta artış görüldü. Bununla birlikte 22 ayar altın bilezik gram satışı 1.103,91 TL oldu. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın fiyatları son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altının 1.122,78 TL olmasıyla beraber 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının da değeri arttı. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 8 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 629,97 TL'den alınıyor ve 757,04 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 798,66 TL iken satışı ise 923,00 TL oldu.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.037,95 TL'den alınıyor ve 1.103,91 TL'den satılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz fiyatlarında belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Toplantının sonucunda alınacak faiz kararının, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

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Altın 14 ayar altın 18 ayar altın 22 ayar altın bilezik

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