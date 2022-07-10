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14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

10.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 10 Temmuz Pazar günü sorgulanıyor. Dolar ile paralel seyreden altın fiyatları haftayı yükseliş ile tamamladı. Dolar ise 17,27 TL'den işlem görüyor. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik fiyatları yatırımcılar ve düğünü olanlar tarafından araştırılıyor. 14 ayar altın bileziğin alışı 535,29 TL oldu. Piyasalar 8 Temmuz Cuma günü kapandı. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 535,29 TL'den alınıyor ve 649,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 687,44 TL, satışı ise 795,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 884,10 TL'den alınıp 926,97 TL'den satılıyor.

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10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? 10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar?
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