Altın bilezik fiyatları yatırımcılar ve düğünü olanlar tarafından araştırılıyor. 14 ayar altın bileziğin alışı 535,29 TL oldu. Piyasalar 8 Temmuz Cuma günü kapandı. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 10 Temmuz 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 535,29 TL'den alınıyor ve 649,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 687,44 TL, satışı ise 795,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 884,10 TL'den alınıp 926,97 TL'den satılıyor.



