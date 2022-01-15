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  4. 15 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

15 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

15.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolara endeksli olan altın bilezik fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Merkez Bankası'nın anketinde piyasanın 2022 sonu Dolar/TL kuru beklentisi 16,13 TL oldu. 14 ayar altın bilezik 430,98 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Yatırımcılar, düğünü olan vatandaşlar 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarını araştırıyor. Piyasalar geçtiğimiz gün kapandı. 15 Ocak Cumartesi günü 14 ayar altın bilezik 524,49 TL'den satışa sunuluyor. Dolar ise 13,51 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 430,98 TL'den alınıp 524,49 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 551,01 TL, satışı ise 645,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 715,59 TL'den alınırken 743,75 TL'den satılıyor.

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