15 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Yatırımcılar, düğünü olan vatandaşlar 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarını araştırıyor. Piyasalar geçtiğimiz gün kapandı. 15 Ocak Cumartesi günü 14 ayar altın bilezik 524,49 TL'den satışa sunuluyor. Dolar ise 13,51 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bilezik 430,98 TL'den alınıp 524,49 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 551,01 TL, satışı ise 645,00 TL.
22 ayar altın bilezik 715,59 TL'den alınırken 743,75 TL'den satılıyor.
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