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24 Kasım çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar?

24.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz indirimi kararının alınmasının ardından değer kazanan dolar, çeyrek altın fiyatlarını yükseltti. Dolar geçtiğimiz gün 13.50 TL seviyesine iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte 24 Kasım çeyrek altın fiyatları...

24 Kasım çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar?

24 Kasım'da gün içinde yüzde 2,24 değer kaybeden dolar 12,48 TL oldu. Bununla birlikte, geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bin 255 TL'ye yükselen çeyrek altında da geri çekilme görüldü. İşte 24 Kasım çeyrek altın fiyatları...

24 KASIM ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bin 141,71 TL'den alınıp bin 171,79 TL'den satılıyor.

İşte altın fiyatları...

  • Ons altın alış/satış: 22.305,88 /22.310,89
  • Spot altın alış/satış: 717,18/ 717,30
  • Yarım altın alış/satış: 2.276,29/ 2.343,58
  • Cumhuriyet altını alış/satış: 4.761,00 /4.832,00
  • Gremse altın alış/satış: 11.417,10/ 11.717,90
  • Ata altın alış/satış: 4.709,56/ 4.844,83
  • Beşli altın alış/satış: 23.119,64/ 23.650,80
  • İkibuçuk altın alış/satış: 11.417,10 /11.639,06
  • Ziynet altın alış/satış: 4.566,84/ 4.672,83

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA!

Ons altına ilişkin açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında baskılanma beklediğini ve önümüzdeki günlerde ons altının 1920-1960 dolara yükselebileceğini söyledi. Memiş, altın fiyatlarında yükselişi destekleyecek unsurların küresel düzeydeki enflasyon endişeleri, tedarikteki aksaklıklar, küresel ekonomideki belirsizlikler, vaka sayılarına bağlı kapanmaların gündeme gelmesi olduğunu belirtti.

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