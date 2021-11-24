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24 Kasım gram altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

24.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda TL karşısında değer kazanan dolar, gram altının yükselmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz güne 11,40 TL seviyelerinden başlayan dolar 13,08 TL'ye iğne atmıştı. Bununla birlikte gram altın da 750 TL'nin üzerine çıktı. İşte gram altında son durum...

24 Kasım gram altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Gram altın yatırım, düğün ve takı olarak Türk vatandaşların en çok tercih ettiği altın arasında yer alıyor. Son zamanlarda gram altının yönü yukarı döndü. Gram altın geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 768 TL'ye kadar yükselmişti. İşte gram altında son durum...

24 KASIM GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirdiği kararının ardından dolarda yükseliş görüldü. Dolardaki yükseliş ile gram altın fiyatları da yönünü yukarı çevirdi.

Küresel çapta altın fiyatlarında değer kaybı görülmesine rağmen doların TL karşısındaki yükselişi nedeniyle gram altın geçtiğimiz gün 768 TL'ye kadar yükseldi. 24 Kasım sabahına 13,08 TL'den başlayan dolar öğlen itibarıyla yüzde 1,93 gerileyerek 12,55 TL oldu. Bu kapsamda gram altın ise 722 TL oldu.

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gram altın Amerikan Doları
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