24 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmezi altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Fed faiz toplantısında faiz indirimine yönelşk karar alınırsa doların güçleneceği ve altının değer kaybedebileceği ifade ediliyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bilezik 433,78 TL'den alınıyor ve 526,66 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bilezik 554,83 TL'den alınırken 640,00 TL'den satılıyor.
Yüzde 0,93 değer kazanan 22 ayar altın bilezik 718,86 TL'den alınırken 746,17 TL'den satılıyor.
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