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  4. 24 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

24 Ocak 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

24.01.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ayar altın bilezik 24 Ocak sabahına yüzde 0,93'lük yükselişle başladı. Altın fiyatları dolara endeksli ve dolarla beraber hareket ediyor. Doların yönünde etkileyici olacak Fed faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Düğünlerin vazgeçilmezi altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Fed faiz toplantısında faiz indirimine yönelşk karar alınırsa doların güçleneceği ve altının değer kaybedebileceği ifade ediliyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 433,78 TL'den alınıyor ve 526,66 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 554,83 TL'den alınırken 640,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Yüzde 0,93 değer kazanan 22 ayar altın bilezik 718,86 TL'den alınırken 746,17 TL'den satılıyor.

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