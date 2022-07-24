Güncel altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 24 Temmuz Pazar gününde sorgulanıyor. Peki 24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?Gram altının alışı 984,35 TL oldu. İşte merak edilenler...
Ons altın dolar bazında 1.727,10 dolardan alınıp 1.728,22 dolardan satılıyor. Türk Lirası bazında ise alışı 30.597,82 TL iken satışı 30.630,97 TL olarak görünüyor.
Gram altın alış/satış: 984,35/ 984,99
Çeyrek altın alış/satış: 1.574,96/ 1.610,45
Yarım altın alış/satış: 3.140,07 /3.220,90
Cumhuriyet altını alış/satış: 6.615,00/ 6.715,00
Gremse altın alış/satış: 16.067,00 /16.291,00
Ata altın alış/satış: 6.636,00 /6.699,00
Ziynet altın alış/satış: 6.299,83 /6.422,11
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