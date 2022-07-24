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24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

24.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, ziynet altının alış ve satış fiyatı araştırılıyor. Bir dönem bin TL'nin üzerinde işlem gören gram altın, şimdilerde yeniden bu seviyeye yaklaşmış durumda... Peki 24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 24 Temmuz Pazar gününde sorgulanıyor. Peki 24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?Gram altının alışı 984,35 TL oldu. İşte merak edilenler...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.727,10 dolardan alınıp 1.728,22 dolardan satılıyor. Türk Lirası bazında ise alışı 30.597,82 TL iken satışı 30.630,97 TL olarak görünüyor.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 984,35/ 984,99
Çeyrek altın alış/satış: 1.574,96/ 1.610,45
Yarım altın alış/satış: 3.140,07 /3.220,90

24 Temmuz gram ve yarım altın kaç TL? Gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.615,00/ 6.715,00
Gremse altın alış/satış: 16.067,00 /16.291,00
Ata altın alış/satış: 6.636,00 /6.699,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.299,83 /6.422,11

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