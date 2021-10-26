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  4. 26 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

26 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

26.10.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurunda son dönemlerde yaşanan hareketlilik ile birlikte altın ve altın bilezik fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Piyasaların açıldığı 25 Ekim Pazartesi günü 573 TL'ye kadar yükselen gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 22 ayar altın bilezik ise 506,66 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğünü olan veya altın bileziği takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını araştırır oldu. Geçtiğimiz günlerce gerçekleşen Merkez Bankası görev değişikliği ve 21 Ekim'de faizin yüzde 18'den 16'ya indirilmesi kararının alınması altın fiyatlarını da etkiledi. 22 ayar altın bilezik 507,10 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 316,66, satışı 316,94 TL.

26 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 405,55 TL'den alınıp 405,90 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 506,66 TL'den alınıyor ve 507,10 TL'den satılıyor.

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