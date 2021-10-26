26 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğünü olan veya altın bileziği takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını araştırır oldu. Geçtiğimiz günlerce gerçekleşen Merkez Bankası görev değişikliği ve 21 Ekim'de faizin yüzde 18'den 16'ya indirilmesi kararının alınması altın fiyatlarını da etkiledi. 22 ayar altın bilezik 507,10 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 316,66, satışı 316,94 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 405,55 TL'den alınıp 405,90 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 506,66 TL'den alınıyor ve 507,10 TL'den satılıyor.

