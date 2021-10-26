26 Ekim gram altın kaç TL? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın yatırımcılarının tercihlerinin başında gelen gram altının fiyatı merak konusu oldu. Ons altın bin 802 dolardan işlem görürken gram altın 550 TL'nin üzerinde seyrediyor. Gram altın yeni haftada tüm zamanların en yükseği olan 573 TL seviyesini gördü. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

26 Ekim gününe yüzde 0,26'lık değer kaybı ile başlayan ons altın bin 802 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Son 5 haftada yaklaşık yüzde 14 değer kazanan gram altın 555 TL oldu.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 556,38/ 556,47

Çeyrek altın alış/satış: 888,87 /909,11

Yarım altın alış/satış: 1.772,19 /1.818,21

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.686,00/ 3.742,00

Gremse altın alış/satış: 8.888,74 /9.091,06

Ata altın alış/satış: 3.666,60/ 3.758,75

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 17.999,69 /18.348,92

İkibuçuk altın alış/satış: 8.888,74/ 9.029,89

Ziynet altın alış/satış: 3.555,49/ 3.625,30

