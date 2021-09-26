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  4. 26 Eylül 18 ayar bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

26 Eylül 18 ayar bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

26.09.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda son üç haftada görülen ani yükselişe paralel olarak altın da yukarı yönlü hareket etti. Haftaya 8,64 TL'den başlayan dolar, piyasaların kapandığı cuma günü 8,89 TL'ye kadar yükseldi. Dolardaki bu yükseliş ile altın bilezik fiyatları da haftayı yükseliş ile kapattı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Son dönemlerde yükselişe geçen altın fiyatları, doların son üç haftada değer kazanması ve geçtiğimiz cuma günü itibarıyla tüm zamanların üzerinde işlem görmesiyle hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Düğünü olan veya altını takı niyetine kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından doların ani yükselişi sonrası altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 283,86 TL'den alınıp 284,02 TL'den satılıyor.

18 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 363,54 TL, satışı ise 363,75 TL.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 454,17 TL'den alınıyor, 454,44 TL'den satılıyor.

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