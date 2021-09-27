27 Eylül 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Dolar güne yüzde 0,22'lik düşüş ile başlarken ons altın yüzde 0,51'lik, gram altın ise yüzde 0,39'luk yükseliş ile başladı. Doların değer kazanması ile altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Ons altın 15 bin 594, gram altın ise 500 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın bilezik 283,86 TL'den alınıyor, 284,02 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın bileziğin alışı 363,54 TL, satışı ise 363,75 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik 454,17 TL'den alınıp 454,44 TL'den satılıyor.

