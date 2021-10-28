28 Ekim gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek, yarım altın kaç TL?

25-29 Ekim haftasında gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 573 TL'ye kadar ulaştı. Ons altın ise son 3 haftada yaklaşık yüzde 2,45 değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,85 TL'ye kadar yükselen dolar 9,51 TL. İşte gram, ons, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,43 değer kazanan ons altın bin 801 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

28 Ekim gününe yüzde 0,35'lik yükseliş ile başlayan gram altın 549 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 550,20/ 550,31

Çeyrek altın alış/satış: 870,42 /890,24

Yarım altın alış/satış: 1.735,39/ 1.780,47

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.604,00/ 3.659,00

Gremse altın alış/satış: 8.704,16 /8.902,36

Ata altın alış/satış: 3.590,47 /3.680,73

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 17.625,92 /17.968,07

İkibuçuk altın alış/satış: 8.704,16/ 8.842,47

Ziynet altın alış/satış: 3.481,66/ 3.550,06

