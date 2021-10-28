28 Ekim gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek, yarım altın kaç TL?

25-29 Ekim haftasında gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 573 TL'ye kadar ulaştı. Ons altın ise son 3 haftada yaklaşık yüzde 2,45 değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,85 TL'ye kadar yükselen dolar 9,51 TL. İşte gram, ons, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,43 değer kazanan ons altın bin 801 dolar.
28 Ekim gününe yüzde 0,35'lik yükseliş ile başlayan gram altın 549 TL.
Spot altın alış/satış: 550,20/ 550,31
Çeyrek altın alış/satış: 870,42 /890,24
Yarım altın alış/satış: 1.735,39/ 1.780,47
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.604,00/ 3.659,00
Gremse altın alış/satış: 8.704,16 /8.902,36
Ata altın alış/satış: 3.590,47 /3.680,73
Beşli altın alış/satış: 17.625,92 /17.968,07
İkibuçuk altın alış/satış: 8.704,16/ 8.842,47
Ziynet altın alış/satış: 3.481,66/ 3.550,06
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