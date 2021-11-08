8 Kasım 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Piyasaların açıldığı 8 Kasım 2021 Pazartesi gününde altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Düğünü olan veya altın bileziği takı olarak kullanmak isteyenler fiyatları araştırıyor. 14 ayar altın bileziğin satışı 321,85 TL. Gram altın 565 TL'ye ulaştı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 321,57 TL'den alınıp 321,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 411,84, satışı 412,20 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 514,52 TL'den alınıyor 514,96 TL'den satılıyor.

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