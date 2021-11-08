8 Kasım 2021 çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, ons altın kaç TL oldu?

Piyasaların açıldığı gün olan 8 Kasım 2021 Pazartesi gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,95, gram altın ise yüzde 2,80 değer kazanmıştı. Çeyrek altının satışı 923,20 TL oldu. İşte gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları...
8 Kasım'a yüzde 0,11'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 820 dolar. Ons altının TL cinsinden alışı 17.617,22, satışı 17.622,23 TL.
Geçtiğimiz haftalarda 573 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine iğne atan gram altın 566 TL.
Spot altın alış/satış: 566,32 /566,42
Çeyrek altın alış/satış: 902,66 /923,20
Yarım altın alış/satış: 1.799,68 /1.846,41
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.741,00/ 3.798,00
Gremse altın alış/satış: 9.026,62 /9.232,04
Ata altın alış/satış: 3.723,48/ 3.817,04
Beşli altın alış/satış: 18.278,91/ 18.633,48
İkibuçuk altın alış/satış: 9.026,62 /9.169,93
Ziynet altın alış/satış: 3.610,65 /3.681,52
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