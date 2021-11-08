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8 Kasım 2021 çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, ons altın kaç TL oldu?

08.11.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların TL karşısında değer kazanmasıyla son zamanlarda altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Geçtiğimiz aylarda 490-477 TL bandında uzun süre seyreden gram altın, 490 direncini doların yükselişi ile kırmasıyla 550 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Çeyrek altının alışı 902,66 TL oldu. İşte gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları...

Piyasaların açıldığı gün olan 8 Kasım 2021 Pazartesi gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,95, gram altın ise yüzde 2,80 değer kazanmıştı. Çeyrek altının satışı 923,20 TL oldu. İşte gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

8 Kasım'a yüzde 0,11'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 820 dolar. Ons altının TL cinsinden alışı 17.617,22, satışı 17.622,23 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftalarda 573 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine iğne atan gram altın 566 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 566,32 /566,42
Çeyrek altın alış/satış: 902,66 /923,20
Yarım altın alış/satış: 1.799,68 /1.846,41

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.741,00/ 3.798,00
Gremse altın alış/satış: 9.026,62 /9.232,04
Ata altın alış/satış: 3.723,48/ 3.817,04

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.278,91/ 18.633,48
İkibuçuk altın alış/satış: 9.026,62 /9.169,93
Ziynet altın alış/satış: 3.610,65 /3.681,52

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