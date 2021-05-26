Adese market zinciri mağazalarını devretti! Yoluna gayrimenkul sektöründe devam edecek

Uzun yıllardır Türkiye'de market işletmeciliği yapan Adese, KAP'a yaptığı açıklamasında elinde kalan market, demirbaş, araç, stok, mağazaları devretti. Şirket bu süreçten sonra gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye devam edecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağazasını 62 milyon liraya sattı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti. Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.

SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Adese'nin 25 Mayıs'ta yaptığı yönetim kurulu toplantısında 252 milyon lira olan sermayenin 1 milyar 8 milyon liraya çıkarılması yönünde karar alındı. Nakden karşılanmak üzere artırılacak sermaye 756 milyon lira olacak.

Adese Gayrimenkul açıklamasını KAP'a şu şekilde bildirdi;

KAP'A MARKET İŞLETMECİLİĞİ İÇİN BİLDİRİMDE BULUNDU

Adese Gayrimenkul Yatırım A. Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: