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Rekor sayıda USDC basıldı! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

26.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin’den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39,000 doların üzerine yükseldi.

Rekor sayıda USDC basıldı! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Son 24 saat içinde 36,581.43 ve 39,645.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.95 artışla 39.326.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.

TETHER ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KORUYOR

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,394.36 ve 2,849.44 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.06 artışla 2,814.46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi. Tether'den önce üçüncü sırada Binance coin yer alıyordu. Tether Binance coine sırasını hala vermedi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca iki birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

PİYASA HACMİ İKİ AY ÖNCESİNE GELDİ

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,054 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.8'ini Bitcoin, yüzde 18.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 178 milyar dolar düzeyindeydi.

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REKOR SAYIDA USDC BASILDI

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Borsalarda tutulan stablecoinler rekor seviyeye ulaştı. Stablecoin birikmesi yatırımcıların alım yapmaya hazır bir vaziyette beklediğini gösteriyor. Bu kapsamda, rekor miktarda USDC basıldı. Düşüş sırasında yüzde 4.30’u gören Tether dominance seviyesi, piyasadaki kıpırdanma ile yüzde 3.90’a çekildi.

"Jim Himes, Yahoo Finance’de yaptığı konuşmada gündemde kripto para düzenlemesinin olmadığını ve bunun nedeninin milletvekillerinin çoğunun kripto paralar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını vurguladı. Janet Yellen ve SEC başkanı Gary Gensler’ın tam zıttı açıklamalarda bulunması ise tam olarak anlaşılamayan bir konuda yapılacak olan düzenlemelerin hem analistler hem de kripto para yatırımcıları tarafında stres yaratıyor.

"Son zamanlarda geleneksel bankacılık devlerinin kripto paraları ürün listesine eklemesi üzerine açıklama yapan HSBC, mesafeli duruşunu yineledi. HSBC’nin CEO’su Noel Quinn, varlık sınıfı olarak adlandırmak adına Bitcoin’in fazla volatil olduğunu dile getirdi." (Grafik)

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Kaynak: DHA

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