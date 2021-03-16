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Ali Koç'un açıklamasından sonra Ford Otosan (FROTO) hisseleri tavan yaptı!

BORSA HABERLERİ  | 16.03.2021 14:54 | Son Güncelleme

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılan Ali Koç'un 2 milyon avroluk açıklamasından sonra Ford Otosan (FROTO) hisseleri üst üste tavan yaptı.

Ali Koç'un açıklamasından sonra Ford Otosan (FROTO) hisseleri tavan yaptı!

Son dakika haberine göre, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda, Ali Koç'un otomotiv sektöründe Türkiye'nin en büyük yatırımını gerçekleştireceğini açıklamasının ardından FROTO hisseleri üst üste tavan yaptı.

FROTO HİSSELERİ YÜKSELDİ

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Açıklama öncesinde 190 TL seviyelerinden seyreden FROTO hisseleri üst üste tavan yaparak, 200 TL'yi geçti.

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Son Dakika: Ford Otosan'dan 2 milyar avroluk yatırım açıklaması! Ali Koç duyurdu!Son Dakika: Ford Otosan'dan 2 milyar avroluk yatırım açıklaması! Ali Koç duyurdu!


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