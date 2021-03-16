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  4. Son Dakika: Ford Otosan'dan 2 milyar avroluk yatırım açıklaması! Ali Koç duyurdu!

Son Dakika: Ford Otosan'dan 2 milyar avroluk yatırım açıklaması! Ali Koç duyurdu!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.03.2021 14:35 | Son Güncelleme

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşma yapan Ali Koç, 2 milyar avroluk yatırım ile Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını yapacaklarını açıkladı.

Son Dakika: Ford Otosan'dan 2 milyar avroluk yatırım açıklaması! Ali Koç duyurdu!

Son dakika haberine göre Ali Koç açıklamasında, 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz.

FORD OTOSAN'DAN YATIRIM AÇIKLAMASI

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ali Koç, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz."

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Ayrıntılar geliyor...

(AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Servetini yurtdışına taşıyan yerli ve milli geçinenlere Kapak olsun...
mesut ozil de ceo olsun...
DEVLETE millete hayırlı uğurlu olsun
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