Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Gözler çarşamba günü açıklanacak verilerdi

Geçen hafta son 6 aydaki en hızlı performansını gösteren gram altın fiyatları yeni haftada 600 liranın üzerine tutundu. Altın yatırımcıları, ABD’de faizlerin ne zaman yükseleceğine dair herhangi bir ipucu için Fed politika yapıcılarının enflasyon ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtti.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ VERİLERİNDE

Yatırımcıların bu hafta takip ettiği konulardan birisi de çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu olacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 4,1'e ulaşacağı yönünde. Öte yandan bazı yatırım şirketlerinden ve uzman isimlerden altın fiyatları öngörüleri de gelmeye devam ediyor. İşte o tahminler...

ALTIN FİYATLARI İÇİN SON TAHMİNLER

SaxoBank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen

Bloomberg'te yer alan habere göre, SaxoBank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, altının daha yüksek seviyelere göz dikmeden önce şu anki destek seviyesinde tutunması gerektiğini belirterek, “Ons altın 1.830-1.835 doların üzerinde tutunamazsa son dönemde açılan uzun pozisyonlar likide olabilir” dedi.

Ichimoku Bulutu

Ichimoku Bulutu analizine göre, altın 1.830-1.840 dolar arasındaki direnci kırarken 1.875 dolardaki bir sonraki dirence doğru yöneldi. Analiz bir önceki direncin yeni destek seviyesi olarak davranacağına da işaret ediyordu.

ÜNLÜ & Co / DAHA Yatırım

ABD’de açıklanan yüksek enflasyon rakamının ardından yönünü belirgin şekilde yukarı çeviren ons altın kazanımlarını korumaya devam ediyor. Teknik açıdan baktığımızda geçen hafta da sık sık dile getirdiğimiz gibi 1860 dolar seviyesinin önemini yüksek bulmayı sürdürüyoruz. Öyle ki, Mart-Mayıs dönemindeki yükselişin Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen bu noktanın üzerinde kalınması durumunda 1900 dolara doğru hareket etme eğilimi güçlenecektir. Dolayısıyla, bu hafta üzeri sık sık test edilen 1860 doların ne derece güçlü savunulacağını yakından takip etmek gerekir.

İnfo Yatırım

Altın geçen hafta, altı ayın en yüksek kazancını elde etti. Bu yükselişinin ardında, ABD enflasyon verisinin katkısı bulunuyor. Enflasyona karşı güvenli bir liman olarak bilinen Altın, enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle değer kazandı. Amerika Merkez Bankası (FED) bir süredir sürekli olarak enflasyonun geçici olduğunu vurgulayarak, piyasaları sözlü yönlendirme gayreti içindeydi. Fakat artan emtia

fiyatları, enflasyonun geçici olmayacağını gösteriyor. Enflasyon endişeleriyle yükselen altın, Asya seansında 1869$ seviyelerinden 1857$ seviyelerine kadar geri çekildi. Salı günü açıklanacak olan ABD Perakende Satış verileri, altın fiyatlamaları için önem taşıyor. Teknik olarak bakıldığında, 1857$ seviyelerinden işlem gören altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için 1876$ seviyesi önemli bir

direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması durumunda 1900$ ve 1917$ seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1834$ seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda, 1815$ ve 1790$ seviyeleri takip

edilebilir.

İntegram Yatırım

Altın geçen hafta, altı ayın en yüksek kazancını elde etti. Bu yükselişinin ardında, ABD enflasyon verisinin katkısı bulunuyor. Enflasyona karşı güvenli bir liman olarak bilinen altın, enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle değer kazandı. Amerika Merkez Bankası (FED) bir süredir sürekli olarak enflasyonun geçici olduğunu vurgulayarak, piyasaları sözlü yönlendirme gayreti içindeydi. Fakat artan emtia fiyatları, enflasyonun geçici olmayacağını gösteriyor. Enflasyon endişeleriyle yükselen altın, Asya seansında 1869$ seviyelerinden 1857$ seviyelerine kadar geri çekildi. Salı günü açıklanacak olan ABD Perakende satış verileri, altın fiyatlamaları için önem taşıyor. Teknik olarak bakıldığında, 1857$ seviyelerinden işlem gören altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için 1876$ seviyesi önemli bir

direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması durumunda 1900$ ve 1917$ seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1834$ seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda, 1815$ ve 1790$ seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTININ FİYATI

Geçen hafta 1.830 doların üzerini gören ons altın geçtiğimiz hafta, 1.865 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı yüzde 2,5’ten fazla yükselişle 1.870 dolar civarında kapatmıştı.

Değerli metal yeni haftanın ilk gününde 18.584 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTININ FİYATI

Geçtiğimiz cuma günü 600 lirayı gören gram altın, dolar/TL’nin yeni haftaya 10 seviyesinin üzerinde başlaması ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyirle 600 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor.

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