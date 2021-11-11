Altında rekor yükseliş sonrası uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 5 ayın zirvesine tırmandı. Altının gram fiyatı, 597 lira ile zirvesini görmesinin ardından 592 lira seviyesinde dengelendi.

ONS ALTININ FİYATI

Enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Fed’in yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerden destek bulan ons altın, 1.865 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.858 dolardan işlem görüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Uzmanlar, altının ons fiyatında 1.857 ve 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

ALTIN GERİLEMEYECEK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Memiş, "Her yıl 100 üstüne koyan bir gram altın var. Gerilemedi, gerilemeyecekte" açıklamasını yaptı.

DOLAR/TL KURU 10 LİRAYA YAKLAŞTI

Dolar/TL ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de ise devam eden enflasyon-para politikası endişeleriyle 9.9750 ile rekor tazeleyerek bugün de yükselişini sürdürdü.





