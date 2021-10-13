Altın fiyatlarının gözü ABD'den gelecek haberde! Altın yükselişte

Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine odaklandı.Altın, enflasyon verisi öncesinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber kazançlarını korudu. Gram altın da küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle Haziran’dan bu yana en yüksek seviye olan 513 TL civarında bulunuyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 512,85 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 837 lira, Cumhuriyet altını da 3.447 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi. (AA)



