FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

13.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 9.05 lira seviyesine ulaştı.

Haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişe devam ederek, rekor seviyeye yükseldi.

DOLAR/ TL KURU YÜKSELİŞTE

Dolar/TL 9,04'ün de üzerini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,60 seviyesinin altına sarkarken, dolar endeksinde de yüzde 0,1'lik düşüş kaydedildi.

asghdfshjfgdf

Yatırımcılar TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandıkları faiz indirimlerinin devamı konusunda politik baskıdan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8.3 seviyesindeki dolar/TL bu hafta 9'u aştı.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

TCMB: ENFLASYON DÜŞECEK

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. (Reuters)

Döviz bürolarına yeni dönem: Kimlik tespiti zorunlu olduDöviz bürolarına yeni dönem: Kimlik tespiti zorunlu oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı""Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı"
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
Yatırım şirketlerinin altın beklentileri!Yatırım şirketlerinin altın beklentileri!
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

130 bin işçinin maaşı değişecek

130 bin işçinin maaşı değişecek

Altın güne yükselişle başladı!

Altın güne yükselişle başladı!

Musk: Ölmeden önce görmek isterim

Musk: Ölmeden önce görmek isterim

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.