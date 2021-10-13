Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

Haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişe devam ederek, rekor seviyeye yükseldi.

DOLAR/ TL KURU YÜKSELİŞTE

Dolar/TL 9,04'ün de üzerini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,60 seviyesinin altına sarkarken, dolar endeksinde de yüzde 0,1'lik düşüş kaydedildi.

Yatırımcılar TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandıkları faiz indirimlerinin devamı konusunda politik baskıdan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8.3 seviyesindeki dolar/TL bu hafta 9'u aştı.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

TCMB: ENFLASYON DÜŞECEK

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. (Reuters)



