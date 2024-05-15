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  4. Altın ve dolardan daha fazla kazandırdılar! Borsada herkes BIST 100'ü konuşuyordu: BIST 50'deki 9 şirketten yüzde 160'lık kâr

Altın ve dolardan daha fazla kazandırdılar! Borsada herkes BIST 100'ü konuşuyordu: BIST 50'deki 9 şirketten yüzde 160'lık kâr

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 09:14
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BIST 50’de ağırlığı yüksek olan 9 şirket bir yılda yüzde 160 oranında getiri sağlayarak altın ve dolardan daha fazla kazandırdı. İşte yatırımcının radarındaki hisseler...

Altın ve dolardan daha fazla kazandırdılar! Borsada herkes BIST 100'ü konuşuyordu: BIST 50'deki 9 şirketten yüzde 160'lık kâr

Borsa İstanbul’un nabzını tutan, en büyük 50 şirketin bulunduğu BIST 50’de yıllık bazda 9 şirket altın ve doların üzerinde kazandırarak son bir yıl içinde yatırımcılarına ortalama yüzde 160 getiri sağladı.

Zeynep Aktaş'ın Ekonomi'deki analizine göre, bu hisseler arasında Türk Hava Yolları (#THYAO) ve Tüpraş (#TUPRS) dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, son bir yılda yüzde 137,18 getiri sağlarken, Tüpraş yüzde 190,23 gibi yüksek bir performans sergiledi.

BİM MAĞAZALAR ÖN PLANDA

Perakende sektörünün önemli oyuncusu Bim Mağazalar (#BIMAS), yüzde 156,72 yıllık getiri oranı ile öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 48,05 getiri sağlayan Bim Mağazalar, sektördeki güçlü pozisyonunu koruyor.

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AKBANK VE İŞ BANKASI'NDAN GÜÇLÜ PERFORMANS

Aktaşa'a göre, bankacılık sektöründe Akbank (#AKBNK) ve İş Bankası (#ISCTR) dikkat çekici getiriler sağladı. Akbank, son bir yılda yüzde 205,64 getiri sağlarken, İş Bankası (C) yüzde 146,59 oranında yatırımcılarına kazanç sundu. Akbank, yılbaşından bu yana yüzde 61,44 getiri ile de güçlü bir performans sergiledi.

KOÇ HOLDİNG VE SABANCI HOLDİNG DİKKAT ÇEKİYOR

Koç Holding (#KCHOL) yüzde 156,80, Sabancı Holding (#SAHOL) ise yüzde 134,19 yıllık getiri oranları ile BIST 50 endeksinde öne çıkan şirketler oldu. Koç Holding, yılbaşından bu yana yüzde 75,40 getiri ile dikkat çekiyor.

YAPI VE KREDİ BANKASI VE TURKCELL'İN ENDEKSTEKİ ROLÜ

Yapı ve Kredi Bankası (#YKBNK) yüzde 179,92, Turkcell (#TCELL) ise yüzde 144,61 yıllık getiri oranlarına ulaştı. Bu şirketler, yatırımcılara güçlü getiriler sunarak endekste önemli bir rol oynadı.

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ENDEKSE ETKİ ORANLARI

Bu hisseler, sektör endekslerindeki ağırlıkları ile de dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları yüzde 9,60, Tüpraş yüzde 7,73, Bim Mağazalar yüzde 6,87, Akbank yüzde 6,71, Koç Holding %5,86, İş Bankası (C) yüzde 4,60, Sabancı Holding yüzde 4,50, Yapı ve Kredi Bankası yüzde 4,48 ve Turkcell yüzde 4,39 oranında endekse etki ediyor.

YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Türk İlaç Serum (#TRILC): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %58,73 yükseldi.
Gür-Sel Turizm Taşımacılık (#GRSEL): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %45,49 yükseldi.
Şeker Yatırım (#SKYMD): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %35,10 yükseldi.
Lokman Hekim Sağlık (#LKMNH): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %21,32 yükseldi.
Koç Holding (#KCHOL): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %14,61 yükseldi.

Başlıksız-1

DÜŞÜŞTEKİLER

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.
Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.
Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.
Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.
Mia Teknoloji (#MIATK): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,72 geriledi.

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