Arda Güler’in yeni adresi belli oldu: CoinTR

Santiago Bernabéu stadından kriptonun hızlı dünyasına transfer olan milli futbolcu Arda Güler, CoinTR’nin mesajlarının temsilcisi olacak. CoinTR, Arda Güler’in profesyonel kariyerini desteklerken, o da stratejide temel bulan performansıyla güvenli, hızlı ve strateji odaklı kripto deneyimi sunan kripto borsası CoinTR’nin elçiliğini üstlenecek.

Arda Güler ve CoinTR iş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Harekete geçmek için sağlam bir zemin ve güven duygusu arayışı sporda ve kripto para piyasalarında ortak. CoinTR olarak Türkiye’nin global spor arenasındaki en önemli değerlerinden biri olan Arda Güler ile kurduğumuz iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kripto paraları geniş kitlelere anlatacak

13 yaşındayken adından sıkça söz ettirecek bir futbolcu olacağının ilk işaretlerini vermeye başlayan Arda Güler, 2019 yılının şubat ayında Fenerbahçe formasını giydi. Temmuz 2023’te Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, 17 yaşında A Milli Takım formasıyla sahalara çıktı. 2023 yılının haziran ayında Türkiye - Galler maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı tarihinde resmi bir maçta gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti. Arda Güler son olarak, başarılı kariyerini inşa ederken güç aldığı cesareti, özgüveni ve bu süreçte verdiği stratejik kararların önemini The Players' Tribune internet sitesinde "Ülkemin Çocuklarına Mektubum" başlığıyla yayımlanan mektubunda anlatmıştı. Genç yaşından itibaren stratejik karar alma yeteneği ve hızıyla başarılı bir futbol kariyeri inşa eden Arda Güler, “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” sunan Bitcoin borsası ve kripto para al sat platformu CoinTR'yi temsil edecek.

Harekete geçmek için sağlam bir zemin

Kasım 2024’te “Kriptonun Güvenli Noktası” mesajını sahiplenen CoinTR, yeni başlayanların üç adımda kripto dünyasına adım atmasını mümkün kılıyor. Yeni başlayanların ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan platformlarında her hafta yeniliklere imza atan CoinTR, kullanıcı dostu arayüzü, 0 komisyonla işlem imkanı, kolay kripto al sat ekranı, 7/24 Türkçe desteği ve sunduğu rehberlerle yeni başlayanlara güven veriyor. Diğer yandan BTC/TRY başta olmak üzere TL paritesinde geniş işlem seçenekleri, hızlı token listelemeleri, yüksek likidite ve Otomatik Yatırım, Grid Bot ve Trend Haritası gibi güçlü işlem araçlarıyla profesyonellerin stratejileri için ihtiyaç duyduğu hızı ve güveni bir arada sunuyor. Bu yönüyle CoinTR, 'her profesyonelin bir ilk adımı vardır' diyerek başlangıçtan uzmanlığa giden yolda her seviyeden yatırımcının yanında oluyor.

Eş zamanlı 200 milyon TL’lik ödül havuzu kampanyası

CoinTR, Arda Güler iş birliğini bir kullanıcı kazanımı başarısına dönüştürmek ve daha çok insanı blokzinciri teknolojisinin olanaklarıyla tanıştırmak için 200 milyon TL ödül havuzu içeren bir kampanya duyurdu. CoinTR kampanya koşullarına ve CoinTR - Arda Güler iş birliğine dair ayrıntılara CoinTR internet sitesinden ve diğer resmi kanallarından ulaşılabilir.

Disclaimer: Kripto varlık piyasalarının yüksek risk içerdiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla yatırım yapmanız önerilir. Bu içerik, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

