ASELSAN (ASELS) 18 Ağustos Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde güne 387,50 TL’den başladı. Seans içinde 394,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 380,50 TL görüldü ve günü 389,00 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,02 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 33,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 389,00 TL, 387,50 TL, 395,75 TL, 381,00 TL, 356,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 356,25 TL – 395,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 17 Ağustos Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 362,70 TL, 52 günlük ortalama 369,61 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 365,00 TL ve 341,00 TL destek, 404,00 TL ve 419,00 TL direnç noktalarıdır.

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