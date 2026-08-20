ASELSAN (ASELS) 21 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 20 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 403,50 TL’den başladı. Seans içinde 408,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 394,25 TL görüldü ve günü 402,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 20 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,19 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,77 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 26,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 402,25 TL, 403,00 TL, 381,25 TL, 389,00 TL, 387,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 381,25 TL – 403,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 20 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 366,71 TL, 52 günlük ortalama 371,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 387,67 TL ve 373,33 TL destek, 409,67 TL ve 417,33 TL direnç noktalarıdır.

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